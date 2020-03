Los artículos que necesitas para tener un clóset organizado También te ahorrarán muchísimo espacio. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para las amantes de la moda es difícil cohibir sus instintos a la hora de ver algo que les gusta en una tienda o en un website, sobretodo cuando hay un cambio de temporada dónde llegan nuevas tendencias y por supuesto todas las quieren tener. Por suerte, ahora existen muchas tiendas que ofrecen ropa de buena calidad y con estilos supercool, parecidos a los de los grandes diseñadores y a precios bastante asequibles. El único problema con eso es que cuando encontramos cosas a excelentes precios, nos desbordamos comprando de todo y luego no sabemos dónde ponerlo, pero sobretodo nuestro clóset siempre se ve desorganizado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que para ser honestas por más que queramos y aunque seamos organizadas, a veces es muy difícil mantener el clóset decente y digno de mostrar. O, mejor dicho, con la organización necesaria para encontrar todo lo que tenemos y sacarle provecho. ¿Cómo podemos empezar a estar más organizadas? Debemos aprender a seleccionar las piezas que tenemos, sacando las que ya no usamos, y arreglando las que nos queden por color o estilo. Pero lo que realmente nos va a ayudar es sacarle el mejor provecho al espacio que tenemos en casa, sobretodo para las que viven en ciudades como Nueva York, dónde la mayoría de los apartamentos son bastantes pequeños. Image zoom 40 Pair Shoe Organizer Solution, de The Container Store. $159.96. Containerstore.com. Image zoom Hanging Purse Handbag Organizer, de Longteam. $19.95. Amazon.com. Image zoom Space Bag by Ziploc Cube Combo Pack Pkg/2, de The Container Store. $14.99. Containerstore.com. Image zoom Black Magic Hangers Space Saving Clothes Hangers, de House Day. $12.99 paquete de 10. Amazon.com. Image zoom Pants Hangers, de Doiown. $16.55, por 3 piezas. Amazon.com. Como nosotras también tenemos el mismo problema decidimos buscar algunos artículos que nos hagan la vida más fácil y organizada. Encontramos cosas supercool y prácticas para que le saques beneficio al cualquier rincón y logres tener un closet que hasta puedas fotografiar. Advertisement

