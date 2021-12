¡Felices fiestas! Inspírate con los looks de belleza de las famosas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Maquillaje navidad, año nuevo, Adamari López, Daniella Alvarez Credit: IG/Adamari López/Nomar Serrot; IG/Gerald Santiago ¿Quieres probar un maquillaje o peinado nuevo para la navidad o el año nuevo? Aquí te tenemos las propuestas más divinas de algunas de nuestras celebridades favoritas. Empezar galería Adamari López Maravilló con una base natural, labios de brillo y un delineado gráfico rosa neón. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Alejandra Espinosa La presentadora complementó su vestido azul con un toque del mismo color en sus ojos. 2 de 9 Ver Todo Clarissa Molina Radiante lució con este look dorado, cejas perfectas y pegatinas brillantes. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Daniella Álvarez ¿Quieres que tu mirada impacte? Copia este look creado por Gerald Santiago, estilista de las estrellas. 4 de 9 Ver Todo Lele Pons Dale un toque innovador a un maquillaje más simple y marca tendencia con pegatinas de perla. 5 de 9 Ver Todo Jacky Bracamontes Chic y elegante se vio con una cola de caballo baja y un cat eye clásico. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Migbelis Castellanos ¿Te atreves a recrear este delineado gráfico hecho por la maquillista Millie Morales? 7 de 9 Ver Todo Karina Banda ¡Este maquillaje de ojos es el look perfecto para brillar como las estrellas en el año nuevo! 8 de 9 Ver Todo Alix Aspe La presentadora quedó radiante con este smoky eye dramático y una cola de caballo perfectamente ondulada. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

