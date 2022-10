Ideas de disfraces para las chicas rizadas en Halloween Si te estás quedando sin tiempo y necesitas inspiración para este día de brujas, dale un vistazo a estas creativas sugerencias hechas especialmente para las que aman su textura natural y las películas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cabello natural es como la corona de una reina y por lo tanto debe ser usado con orgullo en cualquier y ocasión, Halloween especialmente. Aquí te presentamos algunas sugerencias puedes tomar en cuenta si quieres mantener tu textura natural. Si bien cada año parece ser un reto encontrar un disfraz creativo y que se adapte a tu personalidad y tipo de rizo, te exhortamos a que no te estreses. Recuerda que no tienes que llevar peluca ni mucho menos alisar tus ondas porque estrellas como Beyoncé y Jada Pinkett Smith, entre otras, demostraron al mundo que el pelo natural debe celebrarse todos los días. Foxxy Cleopatra Una excelente opción para las chicas con un afro es el personaje que marcó el debut cinematográfico de la intérprete de éxitos como "Single Ladies" y "Halo". A sus 19 años apareció en la película Austin Powers in Goldmember, de Jay Roach en 2002 como Foxxy Cleopatra, quien era una agente del FBI que anteriormente estuvo involucrada sentimentalmente con Austin Powers Mike Myers] y a la luz de la luna como cantante del club nocturno Studio 69. Niobe Para las chicas que aman hacerse peinados, los bantu knots son uno de los mejores y más efectivos estilos protectores ya que ayudan a retener el crecimiento del cabello sin el uso de calor y los nudos son fáciles de hacer en cualquier largo y tipo de textura. Jada Pinkett Smith es una de esas actrices que marcó una pauta en la película de ciencia ficción Matrix, donde da vida a Niobe. La sirenita Si lo tuyo son las trenzas o los locs, el look de Halle Bailey en la nueva película de La sirenita que se estrena en mayo del próximo año es perfecto para ti. Este peinado protector protegerá tu hebra de tirones, roturas y la resequedad. También promueven el crecimiento, son económicas y ¡están súper trending! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si quieres darle el toque de color a alguna de estas ideas de peinados recomendamos usar un tono metálico. Una excelente opción para dar un toque diferente y resplandeciente a tu look es este rojo M76 de Schwarzkopf göt2b. $10.97 en Walmart.com

