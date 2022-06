El humectante perfecto para usar durante los meses de verano Está repleto de antioxidantes y deja la piel con un glow envidiable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tenemos que reconocer que encontrar el humectante perfecto para tu piel a veces no es tan fácil. Una crema humectante se convierte en tu mejor aliada a la hora de mantener tu piel en óptimas condiciones. Por eso es muy importante saber elegir una que no solo te hidrate y deje el rostro listo para el maquillaje, sino también que te ayude a combatir los signos del envejecimiento. Si encuentras una que aparte de eso, también te deja la piel con un glow envidiable, entonces corres con mucha suerte. Yo tengo que admitir que tengo varios hidratantes que me encantan porque han hecho maravillas por mi piel y entre esos favoritos hay uno que además de mantener mi rostro fresco y joven, también le aporta ese glow que tanto me gusta. Hablo de The Dewy Skin Cream, de Tatcha, un producto que ha superado todas mis expectativas. Está formulado con extracto botánicos y aceites que hidratan la piel, ayudan a que esa hidratación se mantenga y dejan la piel mucho más suave. Al igual que una mezcla de ácido hialurónico y algas -ayudan a reponer las ceramidas y a optimizar la barrera protectora de la piel- y arroz morado japones, repleto de nutrientes y antioxidantes que ayudan a restaurar la piel y a protegerla de los agresores del medio ambiente. humectante, Tatcha Credit: Cortesía Tiene una contextura gruesa y por lo tanto desde el primer momento que la aplicas sientes la piel superhidratada, pero sin sentirse grasosa y pegajosa, algo que me encanta. Además, el glow que deja es fabuloso. Es perfecto para usar debajo del maquillaje porque la piel lucirá luminosa y también, es ideal para usar cuando no quieres aplicarte maquillaje, ya que la piel lucirá radiante. Pienso que es perfecta para el verano, siempre y cuando también te apliques protector solar. La The Dewy Skin Cream, de Tatcha cuesta $69 y la puedes obtener en Sephora.com

