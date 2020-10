Close

La influencer Huda Kattan comparte sus mejores tips para que tu piel luzca como una porcelana La famosa influencer de belleza nos revela qué debemos de hacer y no hacer a la hora de maquillarnos y cuidarnos la piel Por Yarely Aguilar Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Al maquillarnos, uno de nuestros objetivos es lograr ese look de belleza impecable que tanto nos gusta, sin tomar en cuenta que para lograr que el maquillaje luzca flawless, hay otras que debemos tener muy en cuenta. Usamos todo tipo de productos que puedan ayudar cubrir las imperfecciones como las ojeras o las manchas causadas por el acné o el sol, sin embargo, a veces el resultado no es el que esperamos. ¿Sabes por qué? Hablamos con s por eso que hablamos con la influencer de belleza Huda Kattan, quien siempre luce impecable, para que compartiera con nosotros algunas de sus increíbles técnicas para lograr tener la piel perfecta para que así el maquillaje se convierta en tu mejor aliado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images Tres cosas que debes hacer diariamente en tu rutina de maquillaje: Lava tus brochas una vez a la semana. Si no lo haces, la suciedad y las bacterias que se acumulan en ellas pueden causar brotes de acné.

Prepara tu piel para una aplicación impecable de la base. Nuestro exfoliante Yo Gloc Candy Cane Enzyme Scrub es ideal para esto. Siempre lo uso y luego una crema hidratante para crear el lienzo perfecto antes de aplicar la base.

¡No olvides tu cuello! Lleva la base más allá de la línea de la mandíbula y hasta el cuello para evitar líneas marcadas. Siempre sugiero que también te pongas un poco de bronceador en el cuello. Tres cosas que no debes hacer durante tu rutina de maquillaje: No apliques delineador de ojos sin antes saber qué estilo te lucirá bien. Cada forma de ojo es diferente y existen ciertas técnicas de delineado de ojos que te pueden ayudar a obtener el que mejor te queda.

No olvides preparar tus párpados antes de aplicar la sombra de ojos. Usa una pre-base de sombra de ojos o un corrector . Esto ayuda a que la sombra de ojos permanezca en su lugar todo el día. También crea un mejor lienzo para que la fórmula de la sombra de ojos se mezcle mejor.

¡No te quites el rímel con una wipes. Usa un limpiador suave para eliminar la fórmula. Si usas una toallita de maquillaje en tus pestañas, esto terminará tumbándote tus propias pestañas. Tres cosas que debes incluir en tu rutina de cuidado diario de la piel: ¡Usa protector solar todos los días! Incluso si no estás tomando el sol, no importa.

¡Exfolia al menos una vez a la semana para eliminar la piel muerta y las impurezas!

Limpia tu cara dos veces al día. Elimina el maquillaje, la contaminación y las impurezas con un limpiador a base de aceite y luego aplica un limpiador a base de agua para eliminar las impurezas. Tres cosas que no debes hacer en tu rutina de cuidado diario de la piel: ¡No exfolies demasiado tu piel! Esto la puede dañar.

No te duermas con tu maquillaje. Esto es terrible para tu piel y provocará te brotes de acné. Tu piel necesita tiempo para respirar.

¡No frotes las imperfecciones! Con esto lo único que logras es que la suciedad y las bacterias penetren en la piel, causen enrojecimiento y hasta infecciones. Deja que tu piel siga su curso.

