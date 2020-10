¿Quieres saber cuál es el la última revelación de la influencer Huda Kattan? ¡Todos los detalles aquí! Huda Kattan causa revuelo con su primera colección de bases en barra inspirada en la confianza de sentirse cómoda en su propia piel. Sale a la venta el miércoles 21 de octubre pero te puedes registrar en la lista de espera en hudabeauty.com. ¡Regístrate antes de que se agoten! Por Yarely Aguilar Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Cortesía Con sus 6.8 millones de seguidores en Instagram y 4.11 millones de suscriptores en Youtube, Huda Kattan, una de las influencers de belleza más reconocidas del momento sigue triunfando en la industria del maquillaje y cuidados de la piel. Tuvimos la oportunidad de hablar con la experta sobre su nuevo proyecto, así que no te pierdas lo que nos contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo y cuándo empezó tu amor por la belleza? ¡He estado enamorada de la belleza desde que tengo memoria! Crecí maquillando a mi hermana pequeña, Mona, para sus concursos de belleza y me enamoré de lo transformador que puede ser el maquillaje. Honestamente, me sentía fea cuando era niña y el maquillaje me dio mucha confianza y seguridad en mí misma en el momento en que estaba aprendiendo a aceptarme. ¡El poder del maquillaje es increíble y siempre he sentido el deseo de compartir eso con el mundo para inspirar a todos a ser la mejor versión de sí mismos! ¿Cuándo decidiste crear tu propia línea de belleza? Estaba creando pestañas personalizadas en mi sótano cuando comencé mi blog de belleza porque no me encantaban las pestañas postizas que había en el mercado. Después de eso, muchos de mis seguidores comenzaron a solicitar mis pestañas personalizadas y mis hermanas me dijeron: '¡Huda, deberías comenzar a venderlas!' Entonces mi hermana mayor, Alya me regaló $6,000, comenzamos a hacer pestañas postizas para mis seguidores sociales y así nació Huda Beauty. ¿Qué te inspiró a crear tu lanzamiento más reciente, #FauxFilter Skin Finish Foundation Sticks? Mi propia confianza en mi piel definitivamente inspiró este lanzamiento. He estado invirtiendo en mi piel durante tanto tiempo para alcanzar este punto de confianza en el que me sienta bien usando una base más ligera. Con el lanzamiento de WISHFUL, mi nueva línea de cuidado de la piel, obtuve esta nueva sensación de confianza y encontré el momento perfecto para lanzar finalmente la base #FauxFilter Skin Finish. Ha tardado mucho en salir así que estoy lista para finalmente compartirlo con mi familia de Huda Beauty y ansiosa de escuchar lo que piensan. ¿Qué distingue a las bases en barra #FauxFilter Skin Finish de las de otras marcas? ¡Nuestra fórmula es diferente a cualquier otra! Mantiene su pigmento mientras lo aplicas en la piel y no se vuelve completamente transparente, lo cual he notado que muchos productos que hemos probado hacen. Se desliza muy bien sobre la piel sin problema antes de que se fije. No se siente áspero como tiza y es muy fácil de usar. ¡Esta es una fórmula súper edificable también! Me he dado cuenta de que muchas barras son difíciles de volver a aplicar para aumentar la cobertura y la nuestra no lo es. ¿Cómo podemos lograr la cobertura perfecta sin comprometer una piel con aspecto natural? Aplica la base sobre la piel directamente y distribuye la base con una brocha o una esponja de belleza. ¡También puedes usar tus dedos! Sugeriría comenzar con una capa ligera de la fórmula y construir a medida que avanzas. Cuanto menos producto menos pesado el acabado para dar aspecto más natural a tu piel. ¿Cómo debemos preparar nuestra piel antes de aplicar la base? ¡Exfolia e hidrata antes de aplicar la base! Creamos nuestro WISHFUL Yo Glow Enzyme Scrub por este motivo. Exfolia y prepara la piel para una aplicación impecable. Con una superficie de piel suave, la base simplemente se deslizará. La hidratación es igualmente importante para que la base no se acumule cerca o alrededor de las áreas resecas de la piel. ¿Cómo nos aseguramos de elegir el tono correcto? Como con cualquier base, ¡es muy importante combinar el tono! Esta fórmula no cambia de color en absoluto, así que lo que ves es lo que obtienes. También puedes usar la herramienta Shade Finder en Sephora que es un indicador bastante preciso de qué tono sería. Ingresa el tono y el producto que estás usando actualmente y te dirá qué tono debes usar de nuestra nueva base. También estamos creando una guía y una herramienta para compartir con nuestra familia de redes sociales para ayudar con el proceso de combinación de tonos dado el clima actual. Visita su Instagram @hudabeautyshop y sitio web hudabeauty.com para enterarte más de sus últimos productos y otras colecciones.

Close Share options

Close View image ¿Quieres saber cuál es el la última revelación de la influencer Huda Kattan?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.