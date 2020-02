Huda Kattan estrena nueva faceta en el mundo de la belleza La influencer de belleza espera triunfar en el mundo de los cuidados de la piel como lo ha hecho en el maquillaje. ¿Tienes ganas de probarlo? By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de hacerse famosa por sus videos y tutoriales de belleza en las redes, trabajar con famosas como Kim Kardashian o Eva Longoria y batir récords de ventas con su propia línea de maquillaje, sobre todo las paletas de sombras, la influencer se lanza ahora al mundo de los cuidados de la piel, siguiendo los pasos de la propia Kardashian o Kylie Jenner. Kattan ha bautizado a su marca Wishful Skin y se compondrá de productos que ella describe como “suaves, sencillos y eficaces” en un comunicado a los medios de comunicación. “He probado cientos de productos y he visto lo que funciona y lo que no”, explica. “De los más de 45 millones de visitas que recibe mi blog cada día, más del 20 por ciento de visitas y comentarios son por nuestro contenido sobre cuidados para la piel. Se que mis seguidores están buscando soluciones a sus problemas de piel que son iguales que los míos, por eso con Wishful quería crear productos sencillos pero potentes que funcionen de forma visible y que tengan resultados tanto inmediatos como instantáneos”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La bloguera ha hablado mucho en el pasado sobre el impacto que padecer acné adulto ha tenido para ella y cómo eso ha hecho que quisiera buscar la solución para su piel a través del maquillaje y los productos para la piel. El primer producto de la línea que está fabricada en Corea es Yo Glow Enzyme Scrub, un exfoliante facial con enzimas derivadas del extracto de papaya, piña, ácidos alfahidróxidos y betahidróxidos para ayudarte a brillar. Su primogénito estará a la venta a partir del 20 de febrero en ShopHudaBeauty.com Advertisement

Huda Kattan estrena nueva faceta en el mundo de la belleza

