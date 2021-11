Los maravillosos atuendos de Lady Gaga en House of Gucci Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería House of Gucci, Lady Gaga Credit: United Artists Releasing Aunque la película no sale hasta el 24 de noviembre, el tráiler nos reveló sus looks espectaculares ¡Aquí nuestros favoritos! Empezar galería Cuero divino House of Gucci, Lady Gaga Credit: United Artists Releasing Vimos a Gaga como Patrizia Gucci cubierta en el estampado de Gucci con detalles de piel y cuero. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Bajo la nieve House of Gucci, Lady Gaga Credit: United Artists Releasing En esta imagen icónica de la película, lleva un atuendo negro adornado con joyas junto a Adam Driver como Maurizio Gucci. 2 de 8 Ver Todo Rojo vivo House of Gucci, Lady Gaga Credit: United Artists Releasing Solo vemos un pedazo de este vestido de satén rojo con mangas de lazo en el tráiler, pero ya sabemos que debe ser fabuloso. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Esquí chic House of Gucci, Lady Gaga Credit: United Artists Releasing Gaga luce unas gafas de esquí rojas y un traje color vino tinto rodeado de piel. 4 de 8 Ver Todo Novia regia House of Gucci, Lady Gaga Credit: United Artists Releasing No podemos esperar el momento cuando luzca este vestido de novia y un velo de encaje estilo catedral. 5 de 8 Ver Todo Gafas de impacto House of Gucci, Lady Gaga Credit: United Artists Releasing ¡Qué prendas! Derrochó glamour con collares y pulseras doradas y lentes grandes muy típicos de la época. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lunares retro House of Gucci, Lady Gaga Credit: United Artists Releasing Para este look muy 80s, llevó un vestido de lunares rosados y cinturón Gucci. 7 de 8 Ver Todo Encaje de lujo House of Gucci, Lady Gaga Credit: United Artists Releasing Nos fascina este vestido con un saco a juego de encaje bordado. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

