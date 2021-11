Los momentos más fashion del estreno de House of Gucci Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería House of Gucci, alfombra roja, Lady Gaga Credit: Samir Hussein/WireImage ¡Pronto es el estreno de una de las películas de moda más esperadas del año! Estos fueron nuestros looks favoritos de su estreno en Londres. Empezar galería Salma Hayek House of Gucci, alfombra roja, Salma Hayek Credit: Samir Hussein/WireImage Regia lució la actriz mexicana con esta propuesta dorada y joyas divinas de diamantes amarillos. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Mathilde Pinault House of Gucci, alfombra roja, Salma Hayek Credit: Lia Toby/Getty Images La hijastra de Hayek de 20 años también estuvo fabulosa con su traje naranja y azul. 2 de 8 Ver Todo Jared Leto House of Gucci, alfombra roja, Jared Leto Credit: Lia Toby/Getty Images El actor que interpretó el rol de Paolo Gucci eligió un look de la última pasarela de Gucci que sucedió hace solo días. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Lady Gaga House of Gucci, alfombra roja, Lady Gaga Credit: Samir Hussein/WireImage Impactó en la alfombra con su traje vaporoso de gasa morada creado por la casa de Gucci. 4 de 8 Ver Todo Camille Cottin House of Gucci, alfombra roja Credit: Lia Toby/Getty Images Nos encantó el atuendo sofisticado blanco con detalles dorados que llevó la actriz francesa. 5 de 8 Ver Todo Madalina Ghenea House of Gucci, alfombra roja Credit: Karwai Tang/WireImage La modelo y actriz rumana llevó un vestido negro con escote atrevido y falda llena de volumen. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Giannina Facio House of Gucci, alfombra roja Credit: Lia Toby/Getty Images La productora de la película pisó fuerte en la alfombra con un traje rojo, tacones a juego y un saco blanco. 7 de 8 Ver Todo Victoria Magrath House of Gucci, alfombra roja Credit: Lia Toby/Getty Images Este pantsuit rosa con accesorios de Gucci le quedó de maravilla a la influencer inglesa. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

