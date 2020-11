Close

¿Hongos para tu piel? Descubre su poder embellecedor Si buscas una piel luminosa e hidratada, ¿sabías que puedes recurrir al poder de los hongos para lograrlo? Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los hongos son parte de las mejores recetas de cocina pero también grandes aliados de tu belleza. En las culturas orientales como la China sus propiedades han sido reconocidas y empleadas por siglos. Aprovechando que esta es la temporada de hongos silvestres en diversas partes del planeta, contacté a algunos amigos expertos que se encuentran en el norte de Italia realizando su labor de recolección en preciosas regiones como el bosque de Bardineto. Estos expertos nos cuentan sobre algunas de las variedades de hongos ideales para el consumo y destacan sus propiedades antioxidantes para las salud y también la cosmética. Por mi parte también aprovecho algunos hongos que encontramos a mano en nuestras tiendas y supermercados para presentar la receta de una sencilla mascarilla facial con setas, rica en selenio que dejará tu piel más elástica y luminosa. Integra también el poder astringente del yogur sobre los poros para limpiar profundamente la dermis y curar las manchas. No te la puedes perder en este vídeo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Y para rematar presento opciones de productos de belleza disponibles para uso cosméticos de marcas reconocidas que integran en sus fórmulas variedadedes como los hongos Chaga, Reishi y Cordyceps, a los cuales se les atribuyen propiedades maravillosas para prolongar la juventud. ¡Descubre aquí cuáles son! Image zoom El famoso hongo Shitake también clasifica en esta lista para lograr una piel luminosa. Es considerado el hongo de la belleza por los beneficios que tiene en la piel para curarla, regenerarla, y en materia de salud es buenísimo para darle un refuerzo al hígado. Este hongo es más fácil de conseguir en supermercados especializados orientales.Un tema fascinate este de los hongos, que desde Oriente está revolucionando nuestro panorama de belleza y salud.

