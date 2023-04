Julián Figueroa: Un homenaje a sus momentos más fashion al estilo regional mexicano Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Julián Figueroa Credit: Instagram / Julián Figueroa Así recordamos a este galán mexicano que hizo suspirar a miles de fans con su forma de vestir en la que rendía honor a sus raíces, tanto en eventos públicos y privados. El cuerpo del cantante fue encontrado sin vida el pasado domingo 9 de abril en una residencia de la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México. Empezar galería Un bebé con estilo Maribel Guardia y Julian Figueroa Credit: Mezcalent.com En el día en que Julián Figueroa fue presentado formalmente a la prensa en 1996 por su madre Maribel Guardia, el pequeño lució adorable con este mono en blanco y negro. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Elegante y formal A sus 14 años, el joven estuvo a cargo de llevar a su progenitora al altar el día de su boda con Marco Chacón por la iglesia. 2 de 8 Ver Todo Leather Julián Figueroa Credit: Mezcalent El cantante brilló en su paso por la alfombra roja de los premios Juventud (Univision) en julio de 2016 con esta chaqueta formal y pantalones de cuero. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Sombrero vaquero Julián Figueroa Credit: Instagram / Julián Figueroa Una de las piezas favoritas del hijo de Guardia y el fallecido artista Joan Sebastian era el sombrero de vaquero. En septiembre del año pasado, Figueroa robó suspiros con esta foto desde el camerino en la que llevó una sencilla chaqueta de cuero. 4 de 8 Ver Todo Denim Julián Figueroa Credit: Instagram / Julián Figueroa Los jeans son esenciales para todo cantante regional mexicano, en esta foto el joven llevó un look denim completo. 5 de 8 Ver Todo Bordados Julián Figueroa Credit: Instagram / Julián Figueroa Las chamarras con diseños son infalibles a la hora de marcar la diferencia gracias a lo atemporal que son. Esta pieza en tono fuscia nos recuerda al maravilloso mundo del toreo. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Estampados Julián Figueroa Credit: Instagram / Julián Figueroa El intérprete de "Pídeme" llegó a los premios BandaMax de 2019 con esta fabulosa chaqueta de traje en negro con delicados diseños florales y, por supuesto, su sombrero de vaquero. 7 de 8 Ver Todo Más bordados Julián Figueroa Credit: Instagram / Julián Figueroa En su paso por la ciudad de Tlapehuala, ubicada en el estado de Guerrero, el compositor lució esta espectacular chaqueta negra con flores rojas y puntos de cruz en blanco. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

