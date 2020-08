Todos los detalles de los looks de homenaje a Selena en Premios Juventud La diseñadora dominicana Giannina Azar rescató los mejores looks del icono latino Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tus artistas favoritos se dieron cita anoche en el Hard Rock Casino de Hollywwod, Florida, para celebrar los Premios Juventud, la noche más joven del verano. Aunque con mascarillas y respetando medidas de seguridad excepcionales, las artistas no escatimaron en sus looks de moda y belleza en la alfombra azul y sobre el escenario. Pero si tenemos que elegir nuestro momento favorito de la noche en materia de estilo, sin duda fue la actuación de Danna Paola, Natti Natasha, Greeicy Rendon y Ally Brooke haciendo homenaje a Selena Quintanilla. Además de las canciones que nos pusieron la piel de gallina, nos quedamos con los looks en blanco y plateado que lucieron las 4, todos ellos creados por la diseñadora dominicana Giannina Azar. Hemos hablado con ella para que sepas en exclusiva todos los detalles y behind the scenes detrás de estos looks. ¿Cómo fue el proceso de trabajar con las artistas en este homenaje fashion? Fue super emocionante. Empezamos a trabajar con cada artista individualmente, ellas me dijeron lo que querían resaltar de su cuerpo. Hicimos un estudio anatómico, como quien dice. Con eso y el estilo que querían )falda, jumpsuit...) y todo diseñado a medida para cada una. Dirigido también por la estilista Irma Martínez, que también se encargó del estilismo de los bailarines y demás. Todos eran diseños que ya lució Selena y Univision pidió que para el homenaje los colores fueran blanco y plateado. Image zoom Jason Koerner/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Eras fan de Selena? Claro que sí. Era, ¡soy! super mega fan de Selena. Cuando me llamaron de Univision dije "Wow, qué honor" porque realmente es un ícono y la seguí desde sus inicios. No solamente por sus inicios, también por su estilo de vestir, que, si te fijas, coincide con mi estilo: esos leggins apretaditos, los jumpers en esas licras espectaculares... Para mi fue un honor trabajar en honor a ella. Image zoom Photo by Jason Koerner/Getty Images ¿Cuánto tiempo llevó el proceso de elegir y diseñar estos trajes? Nos llevó dos meses con las artistas, sus estilistas, Irma y yo, chequeando y ultimando todos los detalles de las texturas, las pedrerías... Todo era artesanal, bordado a mano y todo con espejos, cristales de Swarovski, carotillos... Cada uno tomó una semana solo de bordados con mi equipo de 11 bordadores. ¡Pero feliz con el resultado!

Todos los detalles de los looks de homenaje a Selena en Premios Juventud

