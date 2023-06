Un hombre se somete a una dolorosa y carísima operación para crecer 10 centímetros Dynzell Sigers es un joven de Georgia que vivía acomplejado por su estatura, hasta que descubrió esta cirugía por la que pagó 80,000 dólares y que le ha cambiado la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hombre dolorosa operación ser más alto Credit: Instagram Mr Broken Bonez Seguro que en alguna ocasión has pensado "ojalá tuviera los ojos azules, el cabello lacio o incluso fuera más alta" y es que no todos nacemos con los atributos que más nos gustan. Mientras unos aprenden a amarse tal y como son, otros lo tratan de solucionar con cirugías o postizos. Es el caso de Dynzell Sigers, un joven de Georgia que decidió someterse a una dolorosísima operación para alargar sus piernas y llegar a los 6 pies de alto, casi 1,75 metros según ha reportado la revista People. El hombre de 27 años decidió pasar por esta cirugía, por la que pagó $80,000 dólares, tras ser rechazado por varias mujeres debido a su altura de 5,5 pies -1 metro 65 cm-. "Siempre fui un chico muy tímido y reservado, siempre asustado de ser yo mismo por miedo a ser juzgado o no aceptado", explicó al medio NeedToKnow.co.uk. "En mi adolescencia, una chica de la que estaba locamente enamorado me rechazó, su razón fue que era muy bajito". Ese rechazo se quedó con él y era algo que siempre tenía presente al aproximarse a mujeres, lo que le hizo perder numerosas oportunidades de triunfar en el amor. Después de varios años de buscar una solución realista, encontró esta operación y no dudó en reservar una consulta. El alargamiento de miembros consiste en aumentar la longitud del hueso del brazo o la pierna, y estirar los músculos, tendones y ligamentos que lo rodean. Según la Cleveland Clinic, el proceso consiste en cortar el hueso en dos partes y colocar un aparato alargador entre ellas, bien como una fijación externa o una barra interna. Esta separación promueve que el hueso crezca y rellene el hueco creado, algo que suele tomar dos meses. Después, el paciente necesita terapia para volver a caminar y la recuperación puede alargarse hasta un año. Sigers viajó a Turquía para someterse a esta intervención en el centro Live Life Taller, pero los médicos solo pueden obtener un aumento de 3 o 4 pulgadas, por lo que decidió pasar por quirófano dos veces, pagando $40,000 por cada proceso y aprendiendo a caminar después de cada una de las operaciones. Ahora mide 6 pies y ha ido compartiendo todo el proceso a través de TikTok, donde le hemos podido ver en intensas terapias de rehabilitación física para recuperar su musculatura y movilidad. Un proceso doloroso pero soportable. "Los huesos no tiene receptores de olor, pero los músculos y ligamentos que los rodean me están matando" escribió en sus redes. A pesar del dinero y tiempo invertidos, Sigers está muy satisfecho con el resultado, pues le ha devuelto la confianza en sí mismo, percibe la vida de otra manera y ha crecido su éxito entre las mujeres. SUSCRÍBETE AL BOLETÍN Al compartir su viaje, pretende dar a conocer esta posibilidad a otras personas que puedan sentirse igual que él. "Me siento como un hombre nuevo como si hubiera logrado tener otra oportunidad en la vida", dijo.

