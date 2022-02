El facial que les fascina a las famosas ¿Qué es el Hollywood Laser Peel? ¿Quieres conocer los beneficios de este tratamiento? El Dr. Campos nos contó todo lo que tienes que saber. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El facial láser con carbón activado o Hollywood Laser Peel, como también se le conoce, obtuvo su nombre debido a la gran aceptación que tiene este tratamiento entre las celebridades de Hollywood antes de sus grandes eventos de alfombra roja. Actualmente, se ha convertido en uno de los tratamientos imprescindibles para el público general antes de bodas, graduaciones y otros eventos especiales. A medida que más personas se dan cuenta de que apenas necesitan maquillaje después del tratamiento, muchos lo están incorporando a su rutina mensual de cuidado de la piel. El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos explicó cómo trabaja. ¿En qué consiste? Los tratamientos faciales con láser de carbón son un procedimiento revolucionario, no invasivo, indoloro y prácticamente sin tiempo de recuperación que ayuda a rejuvenecer la apariencia de la piel. En este tratamiento, el láser no elimina las capas de la piel. En su lugar, vaporiza el carbón, eliminando efectivamente las impurezas faciales. Además, este tratamiento láser estimula el rejuvenecimiento de la piel al activar la circulación en sus capas más profundas. ¿Cuáles son sus beneficios? Este tratamiento es ideal para aquellos que desean combatir los signos del envejecimiento ya que reduce las líneas finas y arrugas, mejora la integridad y la luminosidad de la piel. Por otra parte, mejora el tono y la textura de la piel y estimula el crecimiento de colágeno para brindarte una piel más firme y tersa. Este facial láser es efectivo para todo tipo de piel, puesto que actúa como reductor de sebo en pieles grasas y un exfoliante de pieles secas. En caso de acné, también puede ayudar ya que limpia suavemente los poros dirigiéndose a las bacterias, reduciendo la actividad de las glándulas sebáceas para reducir la producción de sebo, la congestión dérmica y los brotes. ¿Es doloroso? No, el tratamiento es suave, no invasivo e indoloro. Probablemente escucharás un pequeño pulso de energía cuando se dispara el láser sobre las partículas de carbón alojadas en tus poros. Los pacientes describen la sensación como cálida o ligeramente punzante pero nunca dolorosa. ¿Cuándo se notan los resultados? Tu piel se sentirá más suave y se verá renovada al instante. Mejor aún, ¡no hay tiempo de recuperación! Puedes volver a tus actividades diarias inmediatamente después de su tratamiento. Tu piel puede aparecer ligeramente roja, pero esto debería desaparecer en unas pocas horas. Los resultados durarán según el tipo de piel y de tu estilo de vida. ¿Cuál es su costo? El costo está entre $400 a $500 dólares por sesión. Sin embargo, para obtener resultados más duraderos se recomiendan tratamientos regulares: de tres a cuatro tratamientos son óptimos, con un intervalo de dos a cuatro semanas. Pero recuerda que, en última instancia, el costo dependerá del área a tratar y tu ubicación geográfica, así como del número total de sesiones necesarias para lograr los resultados deseados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una última recomendación… No importa con qué nombre lo conozcas, el principio es el mismo. Es un tratamiento para la piel con láser no ablativo que utiliza las cualidades conductoras del carbón para exfoliar, limpiar, despejar y cerrar los poros de forma rápida y sin dolor. Te aconsejo el uso de protector solar y evitar los exfoliantes abrasivos u otros tratamientos invasivos para la piel durante unos días ¡Así que, si quieres que tu piel luzca como el de una estrella de Hollywood, definitivamente este es un tratamiento que debes considerar!

