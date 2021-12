La nueva colección sostenible de H&M te devolverá la ilusión por alistarte para salir de fiesta Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería H&M circular design story fiesta Credit: Cortesía Después de un año complicado para todos, H&M presenta una nueva colección de ropa festiva que abraza la sostenibilidad. Innovation Circular Design Story, creada con la estilista Ib Kamara, pretende que recuperemos la ilusión por arreglarnos y utiliza materiales reciclados en piezas con mucho volumen, colores intensos y llamativos estampados. Estas son algunas de nuestras prendas favoritas ¡ya disponibles! Empezar galería Inspiración 80's H&M circular design story fiesta Credit: Cortesía Los hombros exagerados de este vestido con escote profundo y espalda al descubierto nos trasladan a la época de los excesos. Está confeccionado en poliéster reciclado y las lentejuelas que lo cubren no contienen metal para permitir su reciclaje. Combínalo con las botas por la rodilla hechas de Vegea -un innovador material vegano de aspecto similar al cuero, elaborado con residuos derivados de la producción de vino-, para obtener un impactante look monocromático. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Lazo coqueto H&M circular design story fiesta Credit: Cortesía Conviértete en la reina de cualquier fiesta con este conjunto de top y minifalda, en tejido reciclado y decorado con strass de vidrio también reciclado cosido con un hilo que simplifica el reciclaje de la prenda al final de sus días. El lazo está relleno de tul para un toque extra de volumen y textura.

Hailee Steinfeld lució un modelo similar en los Fashion Awards de Londres.

Torbellino neón

Si buscas llamar la atención, este minivestido palabra de honor con una capa superior de tul en forma de círculo, es para ti. Nos encanta la silueta dramática, el color llamativo y el juego con capas de tul para obtener volumen. Toda la colección ha sido diseñada con la circularidad en mente, desde donde obtener los materiales a qué tan larga será la vida de la prenda y cómo puede reciclarse.

Elegancia versátil

Además de utilizar materiales sostenibles, la colección está pensada para dar a las prendas múltiples usos, como esta chaqueta blazer oversized decorada con cuentas de plástico y vidrio reciclados, que también puedes lucir como vestido.

Doble diversión

Este conjunto de crop top con tiras y falda voluminosa de cintura alta en color fucsia puedes llevarlo junto creando la ilusión de que es un vestido, o combinar sus piezas por separado. Está elaborado con poliéster reciclado proveniente de textiles reciclados.

Juego geométrico

Eleva tu look con esta blusa en organza plisada con escote de pico y mangas sobredimensionadas. El azul real favorece a todos los tonos de piel y el estampado de lunares le da un toque divertido.

Truco de estilo

Estas polainas por encima del muslo te permiten convertir en botas altas cualquier zapato, ahora que están de moda los altísimos diseños estilo calcetín. Solo tienes que abrocharlas por debajo de tus tacones. Además, están elaboradas en cuero vegano acharolado. La colección también incluye una amplia gama de accesorios como sombreros, pañuelos, gargantillas, anillos, zapatos y lentes.

Princesa punk

Se lo vimos a la cantante Kehlani en Londres y nos enamoró. Perfecto para cualquier evento formal, este vestido con falda asimétrica a capas de organza y tul y escote asimétrico con volante, te convertirá en el alma de la fiesta.

Catwoman

Un sensual enterizo de velour suave con transparencias en el escote, mangas y laterales y pernera extralarga, confeccionado en poliéster reciclado y elastano. Nunca fue tan fácil lucir arreglada en segundos.

Calidez moderna

Este abrigo acolchado en tejido jacquard de poliéster reciclado esconde muchas sorpresas. Está confeccionado con fibras de botellas de plástico y su bufanda puede llevarse también como cinturón. ¿Quién no querría envolverse en él para hacer frente al frío invierno con estilo?

Barbie real

¿Cómo no sentirse especial en este minivestido fruncido con volantes voluminosos y asimétricos? En un tono que le daría envidia a la mismísima muñeca Barbie, está confeccionado con fibras recicladas de botellas de plástico.

Sastre vanguardista

Los trajes de estilo sastre vuelven a estar de moda. La chaqueta de solapas anchas tiene aberturas en la espalda y la cintura y el pantalón de tiro alto y pernera ancha viene con unas tiras que te permite lucir los bajos anudados, tipo bombacho. Las piezas están confeccionadas con una mezcla de acetato de celulosa y seda orgánica.

