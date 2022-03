H&M cerró temporalmente las 170 tiendas que tiene en Rusia Apple y Nike también también se han unido a esta iniciativa para ponerle presión al gobierno ruso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta última semana ha sido muy difícil para los ucranianos, al igual que para muchísimas personas alrededor del mundo que están viendo cómo las fuerzas militares rusas ha ido poco a poco invadiendo el país vecino. En este momento casi un millón de habitantes han tenido que dejar sus hogares y cruzar la frontera para buscar refugio. Es por esta situación que algunos países ya han empezado a ponerle restricciones a Rusia, y a esa lista también se han agregado varias marcas de moda. Una de ellas es H&M. La empresa ha decidido darle su apoyo a Ucrania, tomando una drástica decisión. "Estamos profundamente preocupados por los sucesos en Ucrania y apoyamos a todas las personas que están sufriendo", dijo el grupo H&M en un comunicado publicado en su página web. "El grupo ha decidido parar temporalmente todas las ventas en Rusia". En este momento, la cadena de tiendas mantiene cerradas las 170 tiendas que tiene en dicho país, al igual que las nueve que tiene en Ucrania, esto último para mantener la seguridad y el bienestar de sus empleados. Los envíos a dicho país también han sido suspendidos. Además, han donado ropa y otras necesidades a los afectados en este conflicto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A H&M también se unió Apple, deteniendo la venta de todos sus productos, bloqueando, fuera de Rusia, la descarga de dos de sus aplicaciones de noticias más importantes y también desactivando el tráfico y los accidentes en el mapa de Google. Nike también anunció que desde este martes su aplicación para ordenar sus productos estaría bloqueada en Rusia. Por su parte Puma acaba de detener los envíos a dicho país. Se espera que otras compañías americanas se unan a este boicot para poner presión al gobierno ruso y tratar de que detenga su ataque a Ucrania.

