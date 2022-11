Conoce al diseñador Guillermo Andrade y su nueva colección dedicada a la Copa Mundial de Fútbol Este artista guatemalteco cruzó la frontera siendo apenas un niño y hoy por hoy muestra con orgullo sus raíces latinas y amor al deporte, en cada una de sus creaciones. Esto nos contó en exclusiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este próximo 20 de noviembre arranca uno de los eventos deportivos más importantes del mundo: La Copa Mundial de Fútbol en Qatar y por eso conversamos en exclusiva con el diseñador Guillermo Andrade sobre su nueva colección limitada de camisetas, no oficial, dedicada a la fanaticada. En una entrevista vía zoom, el artista de 38 años compartió con People en Español cómo con apenas 9 añitos ya era un amante de la moda y cómo la cultura de su país de origen Guatemala y su amor por el fútbol, le motivaron a hacer un guiño a las selecciones de Estados Unidos y México. Andrade, quien es el mayor de 3 hermanos que también son artistas, asegura que el soccer es parte integral de quién es, lo cual se puede apreciar si se presta atención a los detalles de sus colaboraciones con Adidas, Hummul y ahora con esta colección de Michelob ULTRA. Guillermo Andrade, diseñador guatemalteco Credit: Cortesía "Tener una imaginación es mucho más importante que tener dinero", dijo sobre sus comienzos. "El fútbol es mi religión y mi política. Es mi primer amor, es mi historia y parte de personalidad. En mi trabajo siempre uso el fútbol de alguna u otra manera, las referencias ahí están y la gente las busca, las encuentra", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con este creativo diseño, Andrade hace una oda a la alegría que lleva el deporte a todo el mundo, especialmente a la rivalidad amistosa entre México y Estados Unidos. La colocación del logotipo dentro de los números hace referencia al estilo de la camiseta de la Premier League y la selección nacional. Además, el estilo de manga larga rememora al uniforme que usan los jugadores profesionales y el número 22, hace referencia a la edición del evento de este año. Las piezas estarán disponibles para venta a partir de este 15 de noviembre en shopbeergear.com. Camiseta diseñada por Guillermo Andrade para el Mundial de Futbol 2022 Credit: Cortesía En los últimos 10 años, el diseñador guatemalteco ha llevado su llamativa moda urbana y sus diseños de zapatillas a celebridades como Rosalía, J Balvin y el rapero YG, por mencionar algunos. También es propietario de la famosa boutique Fairfax en Los Ángeles, 424. ¿En qué te inspiraste para esta colección? Yo sé que poner las banderas de Estados Unidos y México en un collage es como cambiar todas las reglas, eso es el fútbol porque si no sabes hablar el idioma o le caes mal a alguien, eso no importa cuando comienzan a jugar. Yo no soy de México, pero como latino, esto representa mucho para nuestra cultura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es tu mayor musa para crear tus piezas, en general? Yo tengo mi historia, vine de Guatemala [a Estados Unidos], mis papás vinieron primero, crucé la frontera y crecí en otro país, con otra cultura. He tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo y mi inspiración es mi historia. Lo más importante para mí es aprender y de ahí relacionarlo con la gente. ¿Cuál es el mensaje que quieres llevar al mundo con tu trabajo? Poco a poco sigue creciendo la comunidad latina en el mundo de la moda. Lo que yo quiero es que sepan que estamos presentes y que es importante. Si me recuerdan a mí, aunque no se recuerden de mi nombre, tienen que ver una cara latina dentro de esos escenarios. Por eso voy a Tokio o a todo el mundo para que estemos presentes, contando nuestra historia, veo que generalmente yo soy el único latino o guatemalteco.

