Conoce a la diseñadora de origen indígena que defiende la moda sostenible en las pasarelas internacionales Conversamos en exclusiva con la artista y activista peruana Annaiss Yucra quien apuesta por el reciclaje de la ropa y busca crear conciencia sobre los derechos de la mujer con sus diseños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Annaiss Yucra es una diseñadora comprometida con la moda y la belleza, pero también con el medio ambiente y la mujer. Por eso sus diseños apuestan al reciclaje inteligente, creativo y también al activismo social lo cual queda palpado de su más reciente colección AY2K. People en Español conversó en exclusiva con la artista peruana sobre sus creaciones en dicha colección hecha a base de fibras regenerativas con colores y prints que recuperan el estilo Y2K de principios de los 2000 donde predominan los colores vibrantes y un espíritu despreocupado y enérgico. Fiel a sus raíces, con una familia que ya tiene más de 30 años en la industria textil y con sus abuelos que también eran artesanos, Yurca se adentra en el mundo de la moda desde muy pequeña. Su amor y pasión por el diseño comenzó cuando en su hogar aprendió a reciclar ropa, ya que sus progenitores usaban los retazos de la fábrica para crear prendas únicas y poder venderlas. Annaiss Yucra Credit: Cortesía - Falabella "Yo lo vi [el reciclaje] desde un lado más holístico y también creo que es muy típico del latino que de alguna manera siempre está arreglando sus cosas, le da nueva vida a las prendas y eso es muy admirable porque hoy por hoy en el mundo no se ve eso; cuando unos zapatos se te rompen es más barato comprar unos nuevos, pero en latinoamérica le tenemos amor al cuidado y siempre reutilizar", dijo. "Hace mucho tiempo se veía como 'qué anticuado, compra uno nuevo', pero hoy por hoy [la moda] es muy rescatable y parte de nuestra cultura", añadió la diseñadora cuyas piezas han sido utilizadas por Sharon Fonseca, Nane Miller y Jessica Barboza. Jessica Barboz Modelo de campaña Sharon Fonseca Left: Credit: Cortesía - Annais Yucra Center: Credit: Cortesía - Annais Yucra Right: Credit: Cortesía - Annais Yucra Sobre su rol como defensora de la mujer, Yurca expresó que si bien algunas marcas usan este tema como un tema de marketing para ella es una cuestión que la toca personalmente ya que creció en un hogar tradicional donde la mujer tenía un rol que a ella le parecía limitante. "Nunca me sentí conforme con eso y siempre supe que tenía que alzar mi voz. Como yo, vi que habían muchas niñas que crecieron con muchos patrones y decidí que mediante el arte y lo que yo hago, que es una moda con conciencia, podría generar un mayor impacto", aseguró. Taller de Annaiss Yucra Credit: Cortesía Annaiss Yucra "Mi misión es ser un puente para las niñas que han crecido con los mismos problemas que yo en Perú, con venir de una familia que vienen del campo a la ciudad, tener que estar encasillada por mi color de piel o mi tipo de pelo o mi apellido autóctono, es realmente dar visibilidad y representación". ¿Cuáles son los colores, tendencias y estilo que predomina este verano tanto para hombres como mujeres? ¡Mira la entrevista completa en el video colgado arriba!

