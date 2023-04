Rihanna muestra a su hijo con un collar de diamantes espectacular Con menos de un añito, el bebé ya es amante de las piezas de lujo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de los años, Rihanna se ha convertido en todo un ícono del estilo y al parecer, su hijo ya quiere seguir sus pasos. El bebé, cuyo nombre aún no se ha revelado, ya engalanó la portada de British Vogue junto a su mamá y su papá, el rapero A$AP Rocky. Ahora, el niño se está convirtiendo en un amante del "bling". La cantante barbadense compartió unas fotos adorables de Pascua de su hijo en Instagram, y lució algunos accesorios de diseñador para la celebración. El bebé de 11 meses posó con un par de orejas de conejo de Chrome Hearts, una marca de lujo amada por las celebridades. Sin embargo, la estrella del look fue el collar de diamantes que lució, decorado con perlas, rubíes y esmeraldas. Conociendo las piezas que luce su mamá, no hay duda que la pieza es genuina. No es la primera vez que vemos a un bebe de una estrella con joyas de lujo. Para celebrar el primer cumpleaños de su hija Vida Isabelle, Natti Natasha y Raphy Pina le regalaron un pendiende de diamantes en su honor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El adorable bebé de Rihanna tendrá que comenzar a compartir sus piezas de diseñador ya que pronto se convertirá en hermano mayor– la cantante reveló que está esperando su segundo hijo con A$AP Rocky durante su actuación de medio tiempo del Super Bowl a principios de este año.

