Gennaro, el hijo de Francisca, cumple un año y estas fotos demuestran que ya es todo un fashionista El pequeño ama la cámara y su mamá aprovecha los increíbles looks que le pone para tomarle muchas fotos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando Francisca anunció que ya había dado a luz a su primogénito, Gennaro Zampogna, un niño hermoso y saludable que llegó a llenar sus días de mucha felicidad y amor. Es increíble pensar que desde ese día de verano en el 2021 ya pasaron 12 meses y hoy el pequeño ya cumple 1 año de vida, ocasión que su famosa mamá aprovechó para hacerle una hermosa sesión de fotos en una playa de Miami. El niño, que ya posa como todo un profesional, luce hermoso en las fotos en las que está rodeado de varios props y hasta de un gran pastel. En una de las imágenes el pequeño aparece con un hermoso conjunto crema de lino, de pantalón corto y chaleco, y por supuesto, luciendo sus hermosos rizos. En otra de las fotos lleva un jumpsuit a rayas con un pastel en la parte frontal y el número 1. Y es que a su corta edad, el hijo de la presentadora y Francesco Zampogna ya es todo un fashionista. Gracias a las fotos que publica de su cuenta de Instagram hemos podido deleitarnos con looks tiernos y coquetos, que nos hacen derretirse. Su mami se encarga de vestirlo con ropa muy acorde a su edad pero con un toque de diversión y moda. Lo hemos visto luciendo modernos lentes y tenis muy cool. También ha portado elegantes camisas y corbatines, al igual que gorras y ropa cómoda que le permite jugar con tranquilidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gennaro, francsica Credit: Foto por: @drishtidream Gennaro, Francisca Credit: Foto por: @drishtidream Francisca, Gennaro Credit: Foto por: @drishtidream Gennaro, francsica Credit: Instagram Gennaro, francsica Credit: Instagram Gennaro, francsica Credit: Instagram Gennaro, francsica Credit: Instagram Eso sí, nada se compara con la ropa que usó el día de la boda de sus papás. El niño usó una camisa blanca de lino, de manga corta, combinada con unos pantalones cortos cremas del mismo material que tenía unos breteles. Los zapatos eran caquis y como eran como para un hombrecito. Estamos seguras de que el pequeño seguirá arrancando suspiros. ¡Felicidades Gennaro!

