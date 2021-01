Close

La hijastra de Kamala Harris, Ella Emhoff y la poetisa Amanda Gorman contratadas por la agencia de modelos IMG Tanto la joven estudiante como la poetisa causaron gran revuelo con sus looks en la investidura presidencial y ya han firmado respectivos acuerdos con la agencia que representa a las hermanas Hadid. Por Pilar Sopeséns and Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Apenas una semana después de la investidura presidencial, hemos conocido que la hijastra de Kamala Harris, Ella Emhoff, se va a estrenar en el mundo del modelaje, acompañada también por la bella e inspiradora poetisa Amanda Gorman. Ambas ya firmaron sus respectivos contratos y estamos atentos a verlas en acción. La joven Emhoff de 21 años, estudiante de Bellas artes en la famosa escuela de diseño Parsons de Nueva York, ya hace parte de la prestigiosa agencia IMG Models, conocida por representar a supermodelos de la talla de Gisele Bündchen, Gigi y Bella Hadid, Lily Aldridge y más. Image zoom Credit: Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images) Recordamos que la hija del segundo caballero, Doug Emhoff, acaparó todas las miradas con el atuendo que escogió para la investidura presidencial el pasado 20 de enero. Con su abrigo de cuadros de Miu Miu, Emhoff hasta le robó protagonismo a Lady Gaga o Jennifer López, quienes también eligieron espectaculares looks para tan señalada fecha. "Ya no se trata sobre forma, talla o género", declaró Ivan Bart, presidente de IMG Models, a The New York Times. "Ella transmite este momento. Desprende descaro y alegría". Según el New York Times, Emhoff llamó la atención de Bart tan pronto apareció en las primarias presidenciales durante el verano. Poco después comenzaron a discutir la idea de unirse a la agencia. Por su parte, Amanda Gorman, de 22 años, la Poetisa Nacional Juvenil laureada también es modelo y ya ha firmado igualmente su contrato con IMG Models, que también incluye en su lista de famosas a la estrella del tenis y embajadora de Louis Vuitton, Naomi Osaka. Según un comunicado de prensa, IMG "se centrará en construir su perfil a través del respaldo de la marca y las oportunidades editoriales". Gorman se robó el espectáculo cuando leyó su poema, "The Hill We Climb", en la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris, convirtiéndola en la poeta más joven en recitar en el evento. El diario The Guardian informa que su atuendo provocó un aumento de 1.328 por ciento en las búsquedas de "abrigo amarillo" (el suyo era Prada), mientras que su diadema de satén rojo (también Prada) se agotó rápidamente. "Estoy tejiendo mi propio tipo de simbolismo en mi atuendo y es realmente especial e importante para mí entregar estas píldoras de información y sentimentalismo mientras recito el poema", dijo Gorman a Vogue, antes de la ceremonia. Ella eligió a Miuccia Prada por su "intelecto y sus inclinaciones feministas de larga data", dijo a la revista, mientras que su anillo (un regalo de Oprah) representaba un pájaro enjaulado "para simbolizar "Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado", de la poeta inaugural Maya Angelou. "Soy una mujer negra con una pluma poderosa y un gran corazón", le dijo a Harper's Bazaar, "y me gusta que mi apariencia refleje ese orgullo". En los días intermedios, Gorman también ha visto tres de sus libros convertirse en los más vendidos de Amazon meses antes de su publicación, y ha sido anunciada como una artista del Super Bowl. Gorman leerá un poema en honor a una enfermera, un veterano y un maestro - tres "héroes de la comunidad" - antes del juego del 7 de febrero informó Good Morning America el miércoles. Según el Washington Post, "la NFL encargó a Gorman que escribiera el poema incluso antes de la inauguración de Biden". ¡Quién diría que en el Super Bowl habrá poesía! Ambas jovencitas aún no se la creen. "Estaba muy sorprendida cuando comenzó todo lo de IMG porque cuando era más joven, nunca vi esto com parte de mi carrera. Como alguien que, como muchas chicas jóvenes ahí fuera, ha tenido problemas de autoestima, intimida y asusta entrar en este mundo tan centrado en ti y en tu cuerpo", declaró Emhoff a The New York Times. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al mismo tiempo, la hijastra de la vicepresidenta está deseosa de formar parte del cambio que está experimentando la industria de la moda, que se está volviendo más inclusiva, diversa y auténtica. De hecho, si echamos un vistazo a su cuenta de Instagram, Emhoff no tiene el típico perfil de supermodelo. Con las axilas sin rasurar, a menudo viste ropa de ganchillo que teje ella misma, apuesta por originales complementos y presume unos 18 tatuajes, muchos de los cuales se los hizo ella misma durante el confinamiento y ni siquiera sus padres conocen. Tampoco intenta parecer perfecta en cada foto, y no parece utilizar muchos filtros o retoques en sus instantáneas, sino que se muestra tal y como es. Aunque se ha mostrado emocionada por unirse a este mundo de estilo y tendencias, Emhoff ha declarado que espera "hacer algo bueno" a través de esta plataforma. "Hay mucha gente que necesita mucha ayuda", compartió con la publicación. Si puedo hacer algo para ayudar, quiero hacerlo, y pienso que esta oportunidad puede ser muy beneficiosa a este respecto". Suerte para estas dos jóvenes que inspiran con su estilo y personalidad a millones de fanáticas. Estaremos pendientes de su incursión en el mundo de la moda.

