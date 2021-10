De tal palo: estas son las chicas que imitan el estilo de sus mamás famosas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Estilo mamás famosas, Courteney Cox, Coco Arquette Credit: Getty Images, Courteney Cox/Instagram Si nuestras mamás tuvieran un closet tan fabuloso como el de estas estrellas, ¡nosotras haríamos lo mismo! Empezar galería Angelina Jolie Estilo mamás famosas, Angelina Jolie Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Para los premios Oscar del 2014, la actriz de Maleficent lució este traje con detalles plateados de Ellie Saab. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Zahara Jolie-Pitt Estilo mamás famosas, Angelina Jolie, Zahara Jolie-Pitt Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Siete años después, su hija de 16 años, Zahara, rescató el mismo vestido del closet de su mamá para el estreno de la nueva película, Eternals. 2 de 8 Ver Todo Brooke Shields Estilo mamás famosas, Brooke Shields Credit: Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images Regia se vio la modelo asistiendo a los Golden Globes en 1998 con esta propuesta roja. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Rowan Henchy Estilo mamás famosas, Brooke Shields, Rowan Henchy Credit: Brooke Shields/Instagram Con mucho orgullo, Shields compartió en Instagram que su hija mayor decidió llevar el mismo vestido para su prom. 4 de 8 Ver Todo Cindy Crawford Estilo mamás famosas, Cindy Crawford Credit: Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images Como amante de las piezas de Versace, la modelo eligió este sensual body para los MTV Movie Awards en 1992. 5 de 8 Ver Todo Kaia Gerber Estilo mamás famosas, Cindy Crawford, Kaia Gerber Credit: James Devaney/GC Images Para celebrar sus cumpleaños, su hija quien siguió sus pasos como modelo llevó un atuendo casi idéntico. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Courteney Cox Estilo mamás famosas, Courteney Cox Credit: Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images Junto a su exmarido David Arquette, posó sobre la alfombra roja con un traje violeta. 7 de 8 Ver Todo Coco Arquette Estilo mamás famosas, Courteney Cox, Coco Arquette Credit: Getty Images, Courteney Cox/Instagram 21 años después, su hija Coco lució divina con el vestido que ya se consideraba vintage. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

