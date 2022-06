¡Wow! Tienes qué ver qué grandes y guapas están las hijas de Juanes y Karen Martínez De niñas a mujercitas, ambas están tan bellas como su mamá Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luna y Paloma, las hijas del cantante colombiano Juanes y la actriz Karen Martínez, ya son adolescentes y quedamos maravilladas con lo lindas que están. En su cuenta de Instagram, "La Chechi" celebró el cumpleaños de su hija menor, Paloma, con unas fotos bellas de las dos. Vimos a mamá e hija en trajes de baño a juego, disfrutando de un día bajo el sol. "Hoy está de cumple mi princesa, mi muñequita de porcelana, ella parece de mentiras," escribió la mamá orgullosa. "Pero lo más lindo es la mujer en la que se ha convertido, con un corazón de oro y una energía que encandila. Te amo y deseo que seas muy feliz hoy y siempre". Al parecer, las fotos también están conectadas a algún proyecto especial. "Estas fotos son muy especiales.. más adelante les contaremos", escribe Karen. En su página personal, @paloma.aristizabal, la chica de 17 años ya es todo una influencer, compartiendo lindas fotos con más de 138 mil seguidores. Hace una semana, Karen y Juanes también celebraron la graduación de su hija mayor, Luna. "Mi princesa, la mayor, la primera, la luz de mi vida, hace nada que nació y ya hoy es toda una mujer que emprenderá su propio camino de la vida, deseo que nunca dejes de creer en ti, en lo valiosa, grande y fuerte que eres", escribió Karen en IG. Y como era de esperar con una familia tan guapa, la chica de 18 años está lista para ser modelo o actriz como su mamá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Le deseamos todo lo mejor a la familia feliz!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Wow! Tienes qué ver qué grandes y guapas están las hijas de Juanes y Karen Martínez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.