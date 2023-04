Las hijas de Angélica Rivera, con corsets y ropa interior a la vista, marcan tendencia en Coachella Las tres hermanas: Sofía, Fernanda y Regina Castro han disfrutado del festival de música luciendo las últimas tendencias de moda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El fin de semana pasado comenzó en Indio, California, el famoso Festival de música Coachella y como siempre, está repleto de estrellas sobre y bajo el escenario. Muchas celebridades, influencers y caras conocidas no quieren perderse los conciertos, como Kendall Jenner, a quien vimos acaramelada junto a Bad Bunny, Camila Cabello o Alessandra Ambrosio. Sobre el escenario, poderosos nombres latinos como el Conejo Malo, Rosalía , Kali Uchis o Becky G hicieronn las delicias del público. Este año asistieron al evento las hijas de Angélica Rivera y Jose Alberto "El Güero" Castro: Sofía, Regina y Fernanda, fanáticas de la música y amantes también de la moda, que es otra de las grandes protagonista del festival. Las jóvenes cautivaron con sus looks a la última, protagonizados por prendas de inspiración lencera. Sofía Hijas de Angélica Rivera y Guero Castro en Coachella moda corsé Credit: Instagram La hija mayor de la Gaviota posó el primer día junto a su novio Pablo Bernot, con un original top formado por finas cadenas metálicas, sobre un sostén minimalista y pantalones anchos. Hijas de Angélica Rivera y Guero Castro en Coachella moda corsé Hijas de Angélica Rivera y Guero Castro en Coachella moda corsé Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram El tercer día de festival, la actriz que ya triunfa en Hollywood, optó por un bustier de encaje blanco y una minifalda bajo la que asomaban los bolsillos, con la que presumió pierna que completó con una llamativa gargantilla y botas de combate. Fernanda Hijas de Angélica Rivera y Guero Castro en Coachella moda corsé Credit: Instagram La hija mediana de la exprimera dama de México, quien se dedica a la música, acaparó miradas con un corsé de efecto metálico en color plateado de la marca Dion Lee, que lució con un pantalón muy bajo que dejaba al aire sus panties, otra tendencia de los años 2000 que ha resurgido con fuerza. Regina Hijas de Angélica Rivera y Guero Castro en Coachella moda corsé Credit: Instagram Por último, la más joven de las hermanas también se destacó como toda una it-girl posando con un conjunto de mezclilla en color óxido, formado por una minifalda formada por anchas correas y una micro cazadora de la firma Jaded, sobre un top negro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las tres hermanas lucieron sus largas melenas sueltas, con ondas medio desechas, un look muy bohemio y apropiado para el festival, además de numerosas piezas de joyería como anillos y pulseras, así como lentes de sol para protegerse del sol del desierto. ¿Qué te parecieron sus looks?

