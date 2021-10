La hija de Steve Jobs deslumbra como modelo de pasarela en la Semana de la Moda de París Eve Jobs acaba de hacer su debut como modelo. ¿Qué te pareció? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el desfile de Coperni en la Semana de la Moda de París, Eve Jobs, de 23 años, mostró su talento para el modelaje. Por primera vez, la hija del creador de Apple, Steve Jobs, impactó como modelo de pasarela, pisando fuerte como si siempre lo hubiera hecho. Vimos a la estudiante de Stanford University ataviada con un atuendo llamativo compuesto por una camisa verde neón, minifalda negra y sandalias de plataforma. Los estilistas de la marca completaron su look con gafas oversized de diseño moderno. Eve Jobs, Steve Jobs hija, Coperni, Paris Fashion Week Credit: Peter White/Getty Images En las redes sociales, Jobs compartió con sus seguidores la emoción que sintió. "No tengo palabras para describir cuán extraordinaria es la colección. Fue un honor ser parte de la visión de Coperni", compartió. Si bien fue su primera vez sobre la pasarela, no fue su primera vez modelando. En diciembre del 2020 fue parte de la campaña de Glossier, la marca de maquillaje y productos para el cuidado de la piel. Eve Jobs, Steve Jobs hija, Coperni, Paris Fashion Week Credit: Peter White/Getty Images Aparte de ser modelo, Jobs se ha hecho conocer por sus talentos ecuestres y ocupó el puesto número cinco en la lista de jinetes más prodigiosos menores de 25 años del mundo publicada por Horse Sport. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Veremos a Eve en otra pasarela pronto?

