¡Wow! Mira lo grande y bella que está la hija de Salma Hayek La joven ya tiene 14 años y tiene un parecido increíble a su papá François Henri-Pinault. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Salma Hayek es una de las actrices latinas más importantes de Hollywood y por lo tanto todo lo que hace es tema de conversación. Recordemos que su espectacular boda con el multimillonario François Henri-Pinault fue todo un acontecimiento no solo para la prensa latina, sino también para la americana. Lo mismo pasó con el nacimiento de su primera y única hija Valentina Paloma Pinault, a quien veíamos frecuentemente con sus padres desde que era una niña. Sin embargo, mientras más crece Valentina, menos tenemos la oportunidad de verla en las redes o en algún evento junto a su mamá. Pero la premier de la película Eternals (Marvel Studios) era muy especial para Hayek, por lo que llevó su mejor compañía, su hija. La pocas veces que la hemos visto ya como adolescente, ha sido en las redes sociales de su famosa mamá y en esas ocasiones no hemos podido ver su cara ni tampoco todo lo que ha crecido. En dicha premier, llevada a cabo en Los Ángeles, vimos que Valentina ya es toda una señorita, una que al parecer heredó el gusto por la moda de sus parientes. Salma Hayek Eternals Credit: Photo by Jon Kopaloff/Getty Images for Lexus Salma Hayek y su hija Valentina Paloma Pinault Credit: Rich Fury/Getty Images Para desfilar por la alfombra azul junto a su progenitora, la joven de 14 años eligió un minivestido blanco y negro de Ives Saint Laurent, el cual complementó con medias negras opacas, botines y un clutch. Valentina, quien tiene un parecido increíble con su papá, llevó un maquillaje supersencillo y ondas sueltas en su melena teñida de rubio. Salma Hayek y su hija Valentina Paloma Pinault Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Salma Hayek y su hija Valentina Paloma Pinault Credit: INF/The Grosby Group Durante una entrevista la joven también habló de lo feliz que sentía de estar acompañando a su mamá en una noche tan especial y de sobre todo, haber estado con ella durante todo el proceso de filmación. "Se siente muy bien [salir de la casa]", dijo la joven durante una entrevista con Access Hollywood. "Ha sido muy cool todo el proceso, las grabaciones, conocer a todo el mundo, los disfraces, todo has sido muy cool".

