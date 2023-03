La hija de Salma Hayek repite el mismo vestido que lució su madre más de 25 años atrás La actriz mexicana y Valentina Paloma Pinault, de 15 años, compartieron un momento especial en la alfombra de los premios de la Academia este 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Igual que lo hicieron en el pasado la hijas de Heidi Klum y Angelina Jolie quienes tomaron prestado piezas del clóset de sus madres famosas, ahora Valentina Paloma Pinault, de Salma Hayek, se suma a la lista y nos sorprendió con este vestido que llevó su madre hace 26 años atrás en su paso por la alfombra de los premios Oscar. Así lo reveló el estilista de la veterana actriz y empresaria mexicana Rebecca Corbin-Murray, quien detalló que el vestido rojo sin tirantes Isaac Mizrahi de Valentina fue usado por primera vez por su madre en 1997 para la gala Fire & Ice Ball en California. La adolescente nació 10 años después, en 2007. "Sacamos este hermoso vestido de Isaac Mizrahi para Valentina del archivo de Salma. Desliza para ver cuándo Salma lo usó originalmente en 1997", escribió la artista en una publicación de Instagram. Salma Hayek and Valentina Paloma Pinault - 95th Annual Academy Awards - Arrivals Salma Hayek - 8th Annual Fire and Ice Ball to Benefit Revlon UCLA Women Cancer Center Left: Salma Hayek and Valentina Paloma Pinault - 95th Annual Academy Awards | Credit: Kevin Mazur/Getty Images Right: Salma Hayek - 8th Annual Fire and Ice Ball to Benefit Revlon UCLA Women Cancer Center | Credit: Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images Para llevar el vestido a 2023, Pinault lució un collar de plata delgado y brillante y un bolso Gucci Jackie 1961 a juego, a diferencia de su madre, que lo llevó con una gargantilla de diamantes gruesos, un bolso de lentejuelas rojas y un chal a juego. Para la noche los Oscar, la actriz de 56 años lució un llamativo vestido Gucci de lentejuelas color cobre con escote cruzado y flecos de lentejuelas por toda la prenda, complementado con un clutch dorado y maquillaje natural. Expectativa vs realidad La protagonista de exitosas producciones cinematográficas como Frida y Desesperado, compartió el clip en su cuenta de Instagram en el que se ve en una cocina de espalda con su hermoso vestido rojo de lentejuelas con cuello halter completamente desabrochado en la parte de atrás y luego se voltea para comer un sándwich después de asistir al evento que tuvo lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. "Contenta de mantener el glamour, pero lo primero es lo primero", fue el mensaje que la también empresaria y productora mexicana usó para compartir el video en dicha plataforma en la que cuenta con 23 millones de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar entre ellos, Antonio Banderas, Julia Garner, Yalitza Aparicio. "La más real", "Salma representando a las mujeres cuando llegan de una fiesta", "así mismo", "eres humilde", "manteniéndolo real".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La hija de Salma Hayek repite el mismo vestido que lució su madre más de 25 años atrás

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.