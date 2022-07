La hija recién nacida de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo ya usa ropa de diseñador La pequeña Bella Esmeralda ya tiene ropa de diseñador al igual que su famosa mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien es cierto que Georgina Rodríguez empezó a captar la atención de la prensa y de muchas personas alrededor del mundo desde que se dio a conocer que era la pareja de Cristiano Ronaldo, fue después de que estrenara su serie en Netflix, que la modelo argentina se convirtió en toda una celebridad. Gracias a sus redes sociales nos enteramos de los fabulosos eventos a los que asiste y de la increíble vida que lleva con el futbolista y sus hijos. Lamentablemente estos últimos meses no han sido fáciles para la familia debido a la muerte de uno de los mellizos recién nacidos de la pareja. El niño murió a unos días de haber nacido dejando a sus papás sumergidos en una profunda tristeza y conmocionando a los millones de seguidores que quieren y admiran a la pareja. Por suerte, la niña sobrevivió y está muy saludable. La pequeña fue bautizada con el nombre de Bella Esmeralda, y aunque no hemos visto mucho de ella, hace unas semanas su mamá publicó algunas fotos que derritieron las redes. La pequeña, que ya tiene casi tres meses de nacida, además de preciosa ya usa ropa de diseñador al igual que su mamá.. Así como lo lees. En una de las primeras fotos que fueron publicadas en las redes, la hija de la modelo y el futbolista llevó un hermoso vestido blanco con rosado, con vuelos y un hermoso oso bordado, de Moschino. En la imagen también se puede apreciar que una de sus mantas es de cashmere. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bella Esmeralda, Georgina Rodriguez Credit: Instagram/Georgina Rodríguez Bella Esmeralda, Georgina Rodriguez, Ronaldo Credit: Instagram/Georgina Rodríguez Bella Esmeralda, Georgina Rodriguez Credit: Instagram/Georgina Rodríguez En las otras imágenes también aparece con ropita de bebé muy fina y delicada. Además, recientemente también la vimos en una foto que Rodríguez publicó en sus historias de Instagram, en la que la pequeña aparece llevando un delicado babero de Dior. Si desde tan pequeña ya está llevando piezas de diseñador, nos podemos imaginar que, a su corta edad, ya debe tener un closet de ensueño.

