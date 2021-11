¡Otro paso adelante! ¡Liliana Rodríguez, hija de El Puma, cambia de imagen! Tras mostrar su deterioro físico de hace un año, Liliana Rodríguez continúa con su espectacular evolución y así explicó su nuevo avance. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes siguen con interés el cambio físico que está atravesando día a día Liliana Rodríguez, hija de Jose Luis Rodríguez, el puma. La cantante recientemente no tuvo reparo en publicar una imagen de su "antes", acompañada de fuertes palabras: "esta es la cara de si ni mi propio padre no me quiere, ningún hombre me va a querer". Ahora, con su nueva y saludable figura, hoy la venezolana dio un paso adelante para continuar con su evolución. Finalmente, Liliana decidió cambiar el color de su cabello y por ello acudió a su estilista para aclarar el tono de esa característica melena negra con la que estábamos acostumbrados a verla. "Alejándome poco a poco del antes y enfocada en el después", escribió bajo el clip del proceso. "Cambiando poco a poco mi look de cabello que he tenido toda la vida" explicó. "Del negro, negrito azul, al marrón oscuro", dijo además de asegurar que había también cortado un poco sus puntas. También bromeó acerca de que su estilista le había advertido que debía casarse con el número 3, refiriéndose al color de su tinte, mientras que ella pensó si le estaría hablando de hombres: "yo pensando para mí, ¿estará hablando de maridos? ¡No puede ser, ya voy por el cuarto!", explicó entre carcajadas. "Y aunque la pollina esté larga, todavía sigue siendo #pollinapower". Liliana Rodríguez Liliana Rodríguez | Credit: IG/Liliana Rodríguez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El año pasado para la fecha…", decía recordándose a sí misma hace ya un año en otro post. "Siempre sonriendo, pero amargada infeliz. Hinchada y deforme. A punto de explorar. Esta es la cara del whisky, vodka, cerveza y lo que venga no controlado, hartadas de comida junto a incontables cigarrillos", reveló.

