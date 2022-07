Hija de Niurka se hizo "unos cambios" en el rostro: así quedó tras su operación La hija de la polémica vedette cubana se puso este lunes en manos del cirujano plástico Ricardo Nader para hacerse "unos cambios" en su rostro. Mira el antes y el después. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Romina, la hija de la polémica vedette cubana y exparticipante de La casa de los famosos 2 Niurka Marcos, pasó este lunes por el quirófano para hacerse "unos cambios" en el rostro. "Hoy me voy a operar y ya sé ustedes se van a quedar así que 'ay tú así de la nada te operas'. Bueno pues no, ya lo sabía yo desde antes nomás que no les había contado. Pero sí, les quiero contar porque saben que yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Me voy a hacer unos cambios, eso sí no se los voy a decir, hasta después les voy a decir de qué. Pero estoy muy feliz, estoy muy emocionada", expresó el lunes en la mañana la joven artista mexicana a través de sus historias de Instagram, donde está próxima a superar el millón de seguidores. "Recuerden siempre que el amarte, el aceptarte no está peleado con hacerte cambios o verte como te gustaría verte. Lo que sí no puedes permitir es pensar que los cambios físicos van a hacer que tu vida se arregle de alguna manera. Eso no pasa. Hay que trabajar en nuestras emociones, en nosotros y a la par también hacer las cosas que nos hagan sentir mejores", dejó claro Romina, quien participó el año pasado en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? Romina Marcos Credit: Instagram Dr. Ricardo Nader La hija de Niurka confió la cirugía al Dr. Ricardo Nader, especialista en cirugía plástica y reconstructiva, quien compartió en las redes sociales el antes y el después. Romina Marcos Credit: Instagram Dr. Ricardo Nader "Quedó perfecta, muy bonita", comentó el cirujano plástico sobre el resultado de la rinoplastia. Aunque no ocultó que se la hizo por un tema estético, Romina señaló que, además de ayudarla a sentirse mejor con su imagen, la cirugía también hará que pueda respirar mejor. Romina Marcos Credit: Instagram Romina Marcos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Obviamente fue por estética mi cirugía, pero al final el doctor me dijo que tenía el tabique supergrande y no entraba el suficiente aire y ahorita no saben de qué manera. Incluso, aunque tengo dos tubos ahorita metidos en mi nariz, respiro delicioso", compartió la artista a través de sus historias de Instagram horas después de haber concluido con éxito su operación.

