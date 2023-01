La hijita de Nick Jonas y Priyanka Chopra causa sensación en su primera aparición pública Con un añito recién cumplido la pequeña Malti Marie ya es toda una fashionista como sus famosos papás. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Apenas 15 días después de celebrar su primer año de vida, la actriz Priyanka Chopra y su esposo, el músico Nick Jonas, han presentado a su hijita Malti Marie en sociedad. Y el evento no merecía menos. El pasado lunes, los hermanos Jonas, Joe, Nick y Kevin, recibieron su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood acompañados por sus familias. La bebé, que al nacer tuvo que pasar 100 días en la u unidad de cuidados intensivos, estuvo sentada en el regazo de su madre y no paró de jugar con su pelo y llamar la atención de todos los presentes con sus risas y travesuras. Hija Nick Jonas y Priyanka Chopra estilo Credit: Amy Sussman/Getty Images Ataviada con un conjunto de dos piezas de tweed en color crema y un body blanco, la pequeña fashionista completó su atuendo con un coqueto lazo blanco en la cabeza. Malti Marie iba coordinada con su famoso papá, quien escogió un traje de rayas en colores similares para recibir su estrella. Hija Nick Jonas y Priyanka Chopra estilo Credit: REUTERS/Mario Anzuoni Por su parte, Chopra eligió un ajustado vestido marrón chocolate y vistosos aretes. Hija Nick Jonas y Priyanka Chopra estilo Credit: REUTERS/Mario Anzuoni Hasta ahora la pareja que contrajo matrimonio en el 2018, había mantenido el rostro de su hija en privado, y cuando compartían fotos en las redes a menudo lo cubrían con un emoji de corazón si se le veía la carita. Por ejemplo, el pasado octubre celebraron con ella su primer Diwali, una importante festividad en India, país materno de Chopra, y no quisieron perder la ocasión de compartir varias imágenes del evento, en el que todos lucieron trajes típicos de la fecha. La actriz, quien también funge como empresaria con su línea de productos para el cabello asequibles y sostenibles, protagoniza la portada de febrero de la edición británica de Vogue, y su hija le acompaña en una de las instantáneas del reportaje interior pero sin mirar a cámara. Hija Nick Jonas y Priyanka Chopra estilo Credit: Amy Sussman/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de Priyanka y Malti, también apreciamos el look de Sophie Turner, esposa de Joe. La actriz de Game of Thrones destacó con un conjunto rojo pasión de pantalón de tiro alto y chaqueta torera con voluminosas flores de tela, de la firma Magda Butrym.

