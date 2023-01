El secreto de belleza de Romina Poza, hija de Mayrín Villanueva, para comenzar el año con la piel luminosa La joven actriz y modelo prepara un smoothie repleto de antioxidantes que le devolverán a tu piel toda su energía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mayrín Villanueva es uno de los rostros más queridos por el público y a sus 52 años, la actriz mexicana se mantiene en plena forma y disfrutando de la vida. Su primogénita Romina Poza, fruto de su amor con el actor mexicano Jorge Poza con quien también procreó a su hijo Sebastián, es una digna heredera de la belleza y elegancia de su madre de quien seguro ha aprendido a cuidarse para verse estupenda. Romina, además de triunfar como modelo, también se desempeña como actriz al igual que sus progenitores. Amante de la moda, la fotografía y los viajes, la joven de 22 años causa sensación con su belleza y sus looks, que la han convertido en toda una influyente de las redes. En su cuenta de Instagram, además de compartir su visión personal de las ciudades que visita, publica sus atuendos y también algún truquito de belleza. Para volver a la rutina después de las fiestas navideñas y la rosca de Reyes, Poza tiene una receta infalible para darle energía y vitalidad a nuestra piel. Se trata de un batido con té matcha, un poderoso antioxidante que protege de los radicales libres. Estos son los responsables del envejecimiento prematuro de tu piel y de la oxidación y deterioro de las células, lo que hace que se vea apagada. Con una dieta rica en antioxidantes, y el uso continuado de productos de belleza con ingredientes que combatan estos radicales, como la vitamina C, tu rostro se verá más luminoso y rejuvenecido. Romina Poza Mayrin Villanueva secreto belleza Credit: Instagram Y aunque te de un poco de pereza tomarlo en el desayuno, la receta es bien sencilla. Romina compartió que lo prepara en las mañanas solo con leche de coco, hielos, una cucharada de matcha, una cucharada de crema de almendras con matcha y edulcorante al gusto. En su caso, la modelo y actriz utilizó extracto de fruta del monje (monk fruit) y aseguró que está delicioso. Después de pasar una temporada en Madrid, España, donde filmó Isla Brava, la nueva serie original de ViX+, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, que cuenta con las actuaciones protagónicas de Fernanda Castillo y su pareja Erik Hayser, la hija mayor de Villanueva parece que está residiendo en Nueva York, desde donde comparte interesantes instantáneas. Romina Poza Mayrin Villanueva secreto belleza Mayrín Villanueva con Romina y Sebastián Poza | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, su hermosa madre no deja de presumir su estupenda vida familiar. Si hace unos días estuvo en la Gran manzana con su primogénita a menudo comparte imágenes de su hijo Sebastián así como de su rutina con su esposo el también actor Eduardo Santamarina y la hija de ambos Julia, quien ya es toda una señorita de 13 años.

