¡Poco a la imaginación! Lourdes León, hija de Madonna, luce un atuendo muy revelador en sus vacaciones La cantante y modelo presumió sus curvas en un vestido casi inexistente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lourdes León se ha llevado a sus vacaciones un modelito bien revelador. La hija de Madonna, quien publicó su primer trabajo discográfico el pasado noviembre, se fue de escapada al Caribe con su amiga Alexandra Drewchin, conocida como Eartheater, y posaron muy sensuales con sus looks combinados en blanco y negro. En el hotel Palm Heights de las Islas Caimán, la también modelo presumió silueta con un vestido largo hecho jirones, de color negro transparente, que dejaba al aire gran parte de su pecho, su abdomen, piernas y una braguita de bikini negra. Con su larga melena azabache suelta en suaves ondas, la artista se tomó algunos selfies con su colega, que colabora con ella en su EP, quien también lució muy sensual, con un vestido blanco semitransparente con aberturas. Lourdes Leon vestido sexy Caribe Credit: Instagram León, hija de la reina del pop y el bailarín cubano Jesús León, se sinceró sobre su relación con la moda en una entrevista reciente con The Cut. "La moda es un arte, y realmente respeto eso, pero puedo jugar este juego solo hasta cierto punto", declaró. "Si eres modelo, vas y haces lo que te dicen", añadió. Y aunque por ser hija de Madonna pensó que nunca seguiría los pasos de su progenitora en la música, fue su amiga Eartheater la que la animó al escuchar su voz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque estamos acostumbrados a su estilo sexy y provocador, este modelito, muy alejado del concepto de diseño resort que venden hoy las grandes marcas con sus colecciones crucero, nos ha dejado con la boca abierta.

