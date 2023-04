Boda de ensueño: la hija de Lionel Richie se casa vistiendo un espectacular traje de Chanel Sofia Richie dijo “si” al amor en una ceremonia llena de estrellas en Francia. ¡Aquí las fotos del momento mágico! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde niñas, todas soñamos con una boda de cuento de hada luciendo un vestido de princesa y en un sitio igualmente de especial– Sofia Richie lo ha logrado. La modelo de 24 años, hija del icónico cantante Lionel Richie, cautivó a sus seguidores y amantes de la moda con su boda única en el Hotel Eden Roc en Francia. Para su unión con Elliot Grainge, un ejecutivo de música inglés, la novia trabajó en colaboración con la directora creativa de Chanel, Virginie Viard, para crear el vestido de novia de sus sueños. sofia richie, lionel richie La boda de ensueño de Sofia Richie. | Credit: Eliot Press/The Grosby Group "Siempre tuve esta visión del gran vestido de princesa y de ir a lo grande, pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de que quería algo un poco más minimalista", explicó la novia en una entrevista con Vogue. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, el derroche de glamour no paró con su traje para la ceremonia. La marca de lujo también creó un vestido de flequillos para la cena de ensayo y un minivestido decorado con la icónica camelia de Chanel para la recepción.

