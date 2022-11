¡Omg! Lina Luaces la hija de Lili Estefan se puso el cabello oscuro y parece otra La joven de 20 años acompañó a su mamá a los diferentes eventos en el marco de los Latin Grammy llevados a cabo en Las Vegas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lili Estefan es una de las presentadoras que tiene más tiempo ininterrumpido en la televisión hispana y por lo tanto es una de las más queridas. Su talento y carisma han cautivado el corazón de miles de personas no solo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. De hecho, para muchos, Estefan es el alma de El gordo y la flaca (Univisión). Es por eso que todo lo que hace la querida flaca despierta interés entre sus fanáticos y la prensa, en especial cuando se trata de su familia, en este caso sus hijos Lorenzo y Lina Luaces. Es precisamente su hija menor quien ha dejado a todos boquiabiertos. Resulta que la joven modelo, quien toda su vida ha sido rubia igual que su progenitora, sorprendió con un cambio de look bastante arriesgado. Ni corta ni perezosa, Luaces le dijo adiós a su cabello rubio y se puso un marrón oscuro, color que ahora la hace ver como otra persona. ¡Wow! La modelo acompañó a su mamá a Las Vegas, a dónde la presentadora llegó para asistir a los eventos previos a los Latin Grammy, al igual que a la gala oficial de la premiación, y también para transmitir desde allá el show. Fue ahí cuando descubrimos su nuevo look, uno que la hace lucir más adulta y también más atrevida. Incluso, ahora ella y su mamá parecen hermanas. Sin duda alguna, Luaces ya no es una niña y seguramente la vamos a seguir viendo convertirse en toda una mujer y experimentando con sus looks, y también con su cabello. ¿Te gusta su melena oscura? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lina Luaces, Lili Estefan Credit: Instagram/Lili Estefan Lina Luaces Credit: Instagram/Lina Luaces Lina Luaces Credit: Instagram/Lina Luaces Lina Luaces Credit: Instagram/Lina Luaces Lina Luaces Credit: Instagram/Lina Luaces

