¡Nace una estrella! Hija de Larry Hernández y Kenia Ontiveros es toda una influencer de belleza La pequeña de 9 años cada vez se parece más a su madre, de quien heredó su gusto por los productos de belleza y la moda. ¡Mira el video! La segunda hija de Larry Hernández y Kenia Ontiveros está preparando el camino para seguir los pasos de su madre y ya es oficialmente toda toda una influencer de belleza. Dalary Hernández, de 9 añitos, compartió un video en sus redes sociales en el que mostró algunos de sus productos favoritos para dar un poco de color a sus labios. Los pintalabios están enriquecidos con vitamina E y son veganos. "¡Vibraciones femeninas con @dalaryhernandez mostrándonos sus productos favoritos de @daleyzandalary! ¡Puedes comprar todos los productos individuales con el código: china, obtén un descuento y diviértete, chicas!", se lee en la publicación. En el clip, la niña probó cada uno de los brillos de labios para mostrar cómo se ven y dijo que su favorito es el bubble gum, que tiene un tono rosado mezclado con rojo. También mostró el color de sus uñas en un tono morado y las pegatinas que usa para darle más color y vida a su manicure. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar: "Qué talento tiene esta niña. Felicidades, tiene mucho potencial, mucha seguridad, le gusta lo bueno, auguro una vida llena de satisfacción para esta gran modelo", "ella es genial mostrando y haciendo que la gente compre los productos de manera tan talentosa y natural". Kenia Ontiveros y su hija Dalary Hernández Credit: Instagram / Dalary Hernández Fue en septiembre de 2019 cuando Ontiveros dio a conocer la noticia de la primera colaboración de su marca de cosméticos Kenia Beauty con la de sus hijas. Mini Me Lip Kit Bundle está disponible en daleyzandalary.com $48. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiero llorar, pero de emoción. No puedo creer que después de tanto tiempo y trabajo por fin puedan tener estos hermosos lip balms", aseguró la empresaria en ese momento junto a una imagen de ella y sus hijas vistiendo pijamas de unicornios.

