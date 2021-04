La hija mayor de Kim Kardashian, North West, muestra su talento como maquillista: "Mi bebé creativa" North West, primogénita de Kim Kardashian y Kanye West estuvo jugando con el maquillaje de su mamá, planeando algunos looks alternativos para la primavera. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kim Kardashian hija North maquillista Credit: IG Kim Kardashian Con unos papás como Kim Kardashian y Kanye West, no es de extrañar que North tenga talento creativo y un don especial para la belleza. Aunque sea un enfoque un poco peculiar... La primogénita de la pareja sorprendió a su madre con un look de belleza original e inesperado, experimentando con sus productos de maquillaje. Mientras West y Kardashian atraviesan un divorcio que se adivina complicado, en el que él ha solicitado la custodia compartida, los hijos que tienen en común continúan con sus vidas en California, en compañía de la empresaria ahora billonaria. Por si fuera poco los juguetes, mascotas y piscinas que poseen, como a cualquier niña de su edad, a Nori, de 7 años, le gusta jugar con el maquillaje de su mamá, y decidió echarle una mano preparando unos looks para una sesión fotográfica. La pequeña, que ya sorprendió al mundo con sus dotes para la pintura, no ha seguido eso sí, el camino tradicional del maquillaje, sino que ha apostado por un enfoque mucho más vanguardista y experimental. "¡Mi bebé creativa! North estaba probando algunos looks de maquillaje que piensa que debería hacerme para futuras sesiones de fotos. También estaba probando algunos trucos de maquillaje de efectos especiales y ha usado "piel [falsa]" en su mejilla, la ha cubierto con base de maquillaje para que pareciera una cicatriz. ¡Me encanta ver los looks que crea!", escribió la socialité junto a la imagen de su hija. En ella, North luce una línea en brillante fucsia en el rostro, sobre la nariz y las mejillas. El mismo color que utilizó en sus labios, pintados a medias. Restos de base en la frente y la barbilla, y un trozo de piel de efectos especiales que cuelga de su cachete izquierdo completan el original look. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La orgullosa Kim compartió el talento creativo de su hija con sus más de 214 millones de seguidores y, como siempre, hubo comentarios para todos los gustos, desde el apelativo "genio" de parte del maquillador Ash Holm, hasta otros seguidores que comentaron que su cicatriz no se veía realista: "Parece mantequilla de cacahuete en su mejilla". Pese a todo, la belleza podría ser un campo en el futuro profesional de la niña. Con su tía, Kylie Jenner, fundadora de Kylie Skin y Kylie Cosmetics, y su propia madre, creadora de KKW Beauty, en el mundillo, seguro que no tiene problema en conseguir "madrinas" para experimentar si esta afición es en realidad, su vocación.

