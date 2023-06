Gregorio Pernía y su hija Luna se convirtieron a finales de 2021 en los ganadores de la competencia de baile de Telemundo Así se baila. El actor colombiano y su princesa se enfrentaron durante 13 semanas a intensos retos de baile en el prime time dominical de la televisión hispana, ganándose el aplauso del público, pero sobre todo su cariño.

"Desde chiquita siempre me ha gustado la parte artística, tanto el baile como el canto y la actuación, y con la película que he hecho con mi papá me he dado cuenta de que sí me gustaría meterme en ese mundo. Me gustaría seguir sus pasos, es un mundo bastante chévere todo lo que he alcanzado a conocer", declaraba a People en Español la joven tras alzarse con la victoria.

A sus 17 años, Luna está convertida en una hermosa adolescente que busca abrirse camino en el medio artístico. Con 2 millones y medio de seguidores en TikTok y medio millón en Instagram, cuenta con gran popularidad en las redes sociales, donde comparte videos bailando o protagonizando situaciones de lo más graciosas junto a su famoso papá.

Aunque pudiera parecer que su vida es perfecta, como casi toda adolescente Luna también sufre de baja autoestima debido a problemas típicos de su edad. La hija de Pernía ha visto cómo su rostro se ha llenado de acné, lo que ha generado cierta inseguridad en ella, especialmente por la reacción "superfea' que tiene la gente al fijarse en su rostro.

Así lo reconoció este martes a través de su perfil de Instagram, donde compartió la mala experiencia que vivió mientras visitaba esta semana un centro comercial con una amiga.

"Quiero contarles algo que me pasó ayer con el tema de mi cara… Estaba con una amiga, estábamos entrando al centro comercial y entrando le estaba diciendo como 'yo no tengo el mejor autoestima pero siento que tengo un poco de seguridad para entrar con tanta gente y verme así', como que sin taparme ni nada, simplemente entrar así y que la gente me vea así porque obviamente a mí no me gusta, entonces le estaba diciendo eso… Entramos a Stradivarius y pasó una señora que me miró terrible, o sea me miró superfeo, como que la gente no me miraba a los ojos sino me miraba a la cara y me miraba a la frente. Si yo me acercaba a preguntar algo en la caja o lo que sea no me miraban a los ojos y cuando salí de Stradivarius como por todos los pasillos también la gente como que me miraba y era superfeo, me sentí como superincómoda", reconoció la adolescente. "Entonces esa seguridad con la que entré, salí sin esa seguridad".

Luna ha recibido muchos mensajes de apoyo y cariño en las redes sociales tras hablar a corazón abierto sobre el tema. "De verdad que me escriben cosas tan lindas, en serio quiero agradecerles de todo corazón, esa seguridad vuelve con cada una de sus palabras tan bonitas y unos mensajes superhermosos. Quiero que sepan que estoy leyendo absolutamente todo y estoy respondiendo a todo lo que me mandan. He llorado con algunos mensajes", aseveró.