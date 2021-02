Close

Hija de Gaby Espino sorprende con cambio de look, ¿igualita a la mamá? La primogénita de la actriz venezolana cumplirá 13 años en julio. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gaby Espino regresó recientemente a las telenovelas como parte del elenco de La suerte de Loli, historia que Telemundo transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este. En esta comedia romántica que protagonizan Silvia Navarro y Osvaldo Benavides, la actriz venezolana interpreta a Paulina, una exitosa influencer y escritora sobre temas de pareja y familia que no tiene una buena relación con su hija Jessica, a la que le exige una perfección insana que las termina separando. Esta parte del personaje dista mucho de la relación que mantiene Gaby en la vida real con su primogénita Oriana, quien ya está convertida en una adolescente de casi 13 años. A diferencia de Paulina, la también empresaria se lleva de maravilla con su hija y, aunque trata de no exponerla mucho en las redes sociales, se nota a leguas que son muy amigas. La hija del también actor venezolano Cristóbal Lander se realizó recientemente un cambio de imagen en un exclusivo salón de belleza de Miami que dejó muy feliz a la adolescente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El resultado final lo compartió el propio salón de belleza a través de las redes sociales junto al siguiente mensaje: "¿Quieres iluminar tu cara? Brilla con nuestra hermosa técnica Balayage". Como se compartió desde la citada cuenta de Instagram, Oriana se aclaró ligeramente el cabello a través de esta famosa técnica de coloración que otorga un aspecto natural al mismo. "¡Qué linda!" o "Hermosa la princesa" fueron algunos de los comentarios que invadieron la publicación en la que se muestra el antes y el después de su cambio de look.

