Isadora Figueroa, hija de Chayanne, parece un sexy angelito en su debut musical En su estreno en el mundo de la música con la canción Dime qué hago, la joven canta vestida de ángel con un corsé satinado y original collar de plumas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia de Chayanne no para de celebrar buenas noticias. Hace unas semanas su sobrina Lele Pons contraía matrimonio con el cantante Guaynaa, en una increíble y festiva boda. Y esta semana, su hija menor Isadora Figueroa, ha debutado formalmente en el mundo de la música. No es ningún secreto que los hijos del puertorriqueño han heredado muchos talentos creativos de su famoso papá. Su hijo Lorenzo es diseñador e Isadora ya nos impactó cuando el año pasado le escuchamos cantando un tema de Mau y Ricky Montaner, aunque entonces no había dado pistas de querer dedicarse a la música. Isadora Figueroa, hija de Chayanne debuta música Credit: Instagram Por eso ha sorprendido cuando este miércoles, la joven de 22 años lanzó su primer single Dime qué hago con video musical incluido. "AAAAAA!!! Espero que disfruten de este trocito de mi corazón. YA ESTA AFUERA FAMILIAAAA", escribió la joven junto a una imagen en la que parece un ángel cayendo del cielo. Isadora, quien lloró de felicidad cuando Lele Pons le entregó su vestido de dama de honor, posa con un corsé blanco satinado, minifalda ceñida del mismo color y un llamativo collar de plumas, con el brazo extendido podemos apreciar que también lleva un mitón de tul entre nubes de algodón. Isadora Figueroa, hija de Chayanne debuta m Credit: Instagram En cuanto a su look de belleza, la cantante luce el cabello peinado hacia atrás, muy tirante, con una cola alta que se divide en dos trenzas XXL de las que declaró enamorada y a las que se refirió como su "cola de Avatar", por el parecido con el peinado de los habitantes de Pandora en la famosa película de James Cameron. Isadora Figueroa, hija de Chayanne debuta música Credit: Instagram También presumió cristalitos en los mechones que le enmarcaban el rostro y alrededor de los ojos. Isadora Figueroa, hija de Chayanne debuta música Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hija de Chayanne y Marilisa Maronesse, compartió además numerosas instantáneas y videos de la sesión fotográfica, en los que hemos podido apreciar su sensual atuendo con todo detalle además de su sentido del humor, en una jornada de trabajo que duró más de trece horas. Isadora Figueroa, hija de Chayanne debuta música Credit: Instagram Isadora Figueroa, hija de Chayanne debuta música Credit: Instagram En el videclip de esta balada, Isadora, quien se graduó con honores de la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami, además de cantar como un ángel también la vemos vestida de negro, con un traje y un brasier de encaje, con en el que representa el sufrimiento por amor; y con un elegante vestido blanco con el que posa sumergida en agua. ¿Qué te ha parecido su canción?

