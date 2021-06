La hija de Carolina Sandoval enciende las redes con sensuales fotos in bikini La familia se encuentra disfrutando de unas increíbles vacaciones en Hawái. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace unos días, Carolina Sandoval y toda su familia se encuentran disfrutando de unas increíbles vacaciones en Hawái. Gracias a las redes sociales hemos visto que se han desplazado por varias islas, que han coincidido con algunos fanáticos y que también le han sacado provecho a cada minuto de esta fabulosa escapada a la playa. Obviamente también hemos disfrutado de los interminables looks que ha llevado Sandoval. Pero no podemos negar que lo que más ha cautivado a todos han sido los bikinazos de Bárbara Camila, la hija mayor de la presentadora. Y es que la primogénita de Sandoval, quien se acaba de graduar de la secundaria, bajó unas cuantas libras y la verdad es que ahora su figura está mejor que nunca. Según ha explicado su mamá en varios videos que ha publicado en las historias de Instagram, la nueva figura de la joven se debe a una alimentación más saludable y balanceada, y no a una cirugía estética como muchos han querido insinuar. La hermosa joven, quien muy pronto empezará la carrera de medicina en una universidad de Chicago, no ha tenido reparos en mostrar su increíble figura con diminutos bikinis que le quedan como si hubieran sido hechos a su medida. Han sido varias las fotos que ha publicado la guapa joven en su cuenta de Instagram, pero hay dos imágenes que han dejado a todos boquiabiertos. En la primera aparece con un hermoso bikini rosado que deja ver su plano abdomen y, sobre todo, la diminuta cintura que tiene. La verdad es que hasta le puede hacer la competencia a Thalía. ¡Wow! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La segunda imagen es un poco más atrevida porque en ella su trasero es el protagonista, y ¡qué trasero! Tenemos que admitir que la futura doctora tiene unas pompas envidiables y al parecer muchos de sus seguidores piensan lo mismo. Esta foto tiene casi 100 mil me gusta y más de 800 comentarios. Eso sí, algunos de esos seguidores la han criticado por mostrarse tan sexy y de paso han criticado la forma en que su mamá la ha educado. Lo cierto es que muy sensual o no, la joven nos ha deleitado a todos con sus fabulosas fotos.

