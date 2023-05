La hija de Cardi B maravilla en el estreno de La Sirenita sin su mamá ¡Tienes que ver lo grande y preciosa que está la nena! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nosotras estamos esperando el momento en que por fin podamos ver a Halle Bailey como la sirenita en la pantalla grande, pero nadie está más emocionada que las niñas que siguen soñando con cuentos de hadas y princesas. Anoche se estrenó la película de Disney en Los Ángeles y vimos a varias princesitas en la alfombra, entre ellas la hija de Cardi B, Kulture. Junto a su papá, el rapero Offset y su media hermana Kalea, la niña de 4 años fue de las mejor vestidas de la noche con un traje negro de cola larga decorada con flores blancas. Acentuó su look con un guantes negros, una diadema y un toque de tinte rojo temporario en su cabello. la sirenita, kulture, offset Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Como una de sus primeras alfombras en su vida, no impresionó lo cómoda y segura que se veía la nena en el evento. Su hermana vistió a juego con un vestido blanco con complementos negros. la sirenita, kulture Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Entre los otros looks que nos encantaron contó el traje de la protagonista de la película, Halle Bailey. La actriz de 23 años optó por una confección plateada de Valdrin Sahiti que la hizo parecer como si estuviera bajo el agua. la sirenita Halle Bailey en el estreno de "La Sirenita". | Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Sin embargo, no vimos a Kardi B en el evento, pero estamos seguras de que hubiera vestido una propuesta genial y de que su hija seguirá sus pasos como toda una fashionista.

