¡Wow! Tienes que ver lo grande y parecida a su mamá que está Blue Ivy Carter La pequeña, hija de Beyoncé y Jay Z, tiene diez años y luce como toda una adolescente de 14. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando Beyoncé anunció que esperaba su primer hijo junto a su pareja, el rapero Jay Z. Sin embargo, ya pasaron diez años desde el nacimiento de de su primogénita, la cual bautizaron con el nombre de Blue Ivy Carter y a quien hemos visto crecer en frente de los reflectores. Y es que, desde muy pequeña, la niña ha acompañado a sus famosos papás a diferentes alfombras cautivando a todos los que la ven. La pequeña, además desenvolverse muy bien en frente de las cámaras, también se ha ido convirtiendo en toda una fashionista que acapara la atención donde quiera que llegue tal como sucedió en su más reciente aparición junto a su papá. La pequeña llegó a uno de los juegos de las finales de la NBA en el Chase Center, en San Francisco en dónde se sentó en primera fila y llamó toda la atención no solo por el supercool look que llevaba, sino también por el increíble parecido que tiene con su famosa mamá. Para la ocasión la niña llevó un jacket negro de cuero, una camiseta que decía 'chica con piel marrón', y jeans negros y tenis. Además, llevó modernos lentes de sol y rizos en su melena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Blue Ivy Carter, Jay Z Credit: Thearon W. Henderson/Getty Images Jay Z, Ivy Blue Carter Credit: Jim Poorten/NBAE via Getty Images Blue Ivy Carter, Jay Z Credit: Jim Poorten/NBAE via Getty Images Durante el juego, padre e hija posaron para las cámaras y las tiernas imágenes han dejado boquiabiertos a muchos. Y es que la jovencita es el vivo retrato de tu mamá. También ha llamado mucho la atención lo grande y desarrollada que está la niña. Con apenas 10 años, parece una jovencita de 14. Lo cierto es que niña o jovencita, Blue Ivy está hermosa.

