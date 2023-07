Internet en shock por el parecido de la hija de Ben Affleck con su madre "los genes de Ben ni lo intentaron" Ben Affleck llevó a su hija mayor Violet, de 17 años, a una famosa fiesta en los Hamptons y la joven es idéntica a su madre, la actriz Jennifer Garner. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir HIja de Ben Affleck Violet es identica a su mamá Jennifer Garner Credit: Instagram Michael Rubin El pasado lunes Jennifer López, su esposo Ben Affleck y la hija mayor de este, Violet, asistieron a la fiesta que el millonario Michael Rubin celebró en su mansión de los Hamptons con motivo del 4 de julio. Con una lista interminable de caras conocidas, como Beyoncé, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Kendall Jenner, La La Anthony o las hermanas D'Amelio, entre otras, y actuaciones musicales de French Montana o Usher, el evento se ha posicionado como una de las mejores fiestas del verano. Pese a la cantidad de celebridades que se juntaron en la celebración, muchos internautas solo podían hablar de una cosa: el increíble parecido de Violet Affleck con su madre, la actriz Jennifer Garner. HIja de Ben Affleck Violet es identica a su mamá Jennifer Garner Credit: Instagram Michael Rubin La joven de 17 años ya demostró hace unos meses en La Casa Blanca que ella y su madre son como dos gotas de agua y en determinadas imágenes es casi imposible distinguirlas. HIja de Ben Affleck Violet es identica a su mamá Jennifer Garner Jennifer Garner y su hija Violet en la Casa Blanca en diciembre de 2022. | Credit: Sarah Silbiger/CNP/Bloomberg via Getty Images Toda una mujercita, Violet llevó el cabello recogido en dos coletas y gafas de montura transparente. Además cumplió con el código de vestimenta con su vestido largo de tirantes en mandatorio color blanco que combinó son sandalias beige. "¿Ah, seguro que no es Jennifer Garner con gafas?", "La hija de Ben Affleck es LITERALMENTE la gemela de su madre"" o "Los genes de Ben ni siquiera lo intentaron" y muchos otros comentarios del mismo estilo, llegaban sin parar a las publicaciones que Rubin compartía de su fiesta y en las que aparecía Violet. HIja de Ben Affleck Violet es identica a su mamá Jennifer Garner Credit: Backgrid/The Grosby Group Su padre también se vio muy favorecido de blanco. El actor de Batman y productor portó una chaqueta de lino que combinó con camiseta y pantalones blancos y tenis de Nike. HIja de Ben Affleck Violet es identica a su mamá Jennifer Garner Credit: Instagram Michael Rubin Jennifer López nos dejó sin respiración con su vestido blanco con aberturas en el cuerpo y falda plisada, un modelo perfecto para el verano, que completó con un bolso blanco de Valentino, pendientes de aro y el cabello recogido en una larga cola de caballo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN HIja de Ben Affleck Violet es identica a su mamá Jennifer Garner Jennifer Garner en 2002. | Credit: Jeff Vespa/WireImage Las dos estrellas y sus hijos han pasado unos días en los Hamptons en los que les hemos visto salir de compras y pasear. Affleck, quien se divorció de Jennifer Garner en 2018 después de 13 años de matrimonio, comparte con ella otros dos retoños, Samuel y Seraphina, además de Violet.

