El hidratante de labios más chic y fabuloso Es tan bello que vas a querer presumirlo en todas partes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las mujeres sabemos que el bálsamo labial es uno de los productos de belleza que más necesitamos en cualquier temporada del año. Si bien estamos acostumbradas a escuchar que en los meses de frío es cuando más se resecan los labios, lo cierto es que debemos cuidarlos y protegerlos en todas las temporadas del año. Es importante usar mascarillas, exfoliantes y por supuesto, un buen hidratante que podamos usar a diario. Los hidratantes, además de mantener los labios sintiéndose como seda, son la base perfecta para luego aplicar cualquier labial. Incluso, aunque uses uno bálsamo con color, de todas maneras, es recomendable usar primero un producto que solo haga la función de hidratante. Por suerte, atrás quedaron los días en que este tipo de productos tenían empaques aburridos y feos. Ahora, existen muchas opciones con empaques tan bellos que no quieres ni usarlos. Uno de esos hidratantes que todas deben tener es el Soleil Lip Blush, de Tom Ford, un producto tan fino que vas a querer sacarlo en todas partes. Este labial está formulado con ingredientes superhidratantes que dejarán tus labios sintiéndose suaves y que además evitan que se resequen con facilidad. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN hidratante Credit: Cortesía Eso sí, lo más cool de este hidratante es que además de lucir como un labial común y no como la mayoría de los productos de su clase, tiene copos color dorado que lo hacen ver supercool. Como si eso fuera poco, el empaque, también dorado, le da un aire chic y sofisticado. Es realmente una belleza, digna de presumir. El Soleil Lip Blush, de Tom Ford cuesta $58 y lo puedes encontrar en tomford.com

