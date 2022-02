Este increíble hidratante de labios tiene el más bello de los empaques Este producto es el mejor accesorio que puedes llevar en tu bolso. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hidratantes, mascarillas, sueros, protector solar, aceite, láser, faciales y muchas otras cosas más, están entre las cosas que debemos hacer para tener un rostro de lujo. Eso sí, no solo la piel del rostro necesita productos potentes y que la hidraten, sino también los labios, especialmente durante los meses de frío. Por eso en estas últimas semanas de bajas temperaturas no puedes escatimar en cuidados para ellos. Es importantes exfoliarnos unas cuantas veces a la semana y también usar mascarillas, las cuales aportan excelentes beneficios. Ahora bien, lo más importante es mantenerlos hidratados y para eso existen muchos productos que te pueden ayudar. Lo único malo es que la mayoría de ellos no tienen bonitos empaques y a veces no nos gusta sacarlos en público. Por eso, cuando descubrí este lip balm, quedé fascinada. Hablo de Hot Lips 2, en Enigmatic Edward, de Charlotte Tilbury, un lip balm que no solo hidrata muy bien los labios, sino que también tiene el más bello de los empaques. Está compuesto con ingredientes que hidratan y notren los labios por hasta 11 horas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN hidratante de labios, lip balm Credit: Cortesía Lo mejor de todo es que el fabuloso empaque color oro rosa con rayas rojas y dos panteras, lo hace perfecto para llevar bolso y sacarlo dónde sea. Se acabó el llevar un hidratante de labios con esos envases feos y poco femeninos. El Hot Lips 2, en Enigmatic Edward, de Charlotte Tilbury cuesta $37 y lo encuentras en charlottetilbury.com

