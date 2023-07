Estas son las herramientas que usan las famosas para tener un rostro definido y tonificado Estos aparatos envían pequeñas dosis de corrientes eléctricas que definen el rostro. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gracias a celebridades como Kim Kardashian y Jennifer López, tener el rostro superdefinido se ha vuelto, más que un lujo, una necesidad para las chicas que quieren lucir siempre regias. Cuando hablamos de definición, no necesariamente nos referimos a lograrlo con algunas técnicas de maquillaje, sino a un facial de microcorriente, el cual además de ayudar con la apariencia de las líneas de expresión y las arrugas, ayuda a que el rostro luzca más radiante y mucho más definido desde la primera sesión. Ahora bien, no todas tienen la oportunidad de hacerse este facial a menudo o simplemente no tienen el tiempo. Por suerte, existen herramientas que son tan eficientes que ya muchas famosas no pueden vivir sin ella. Una de ellas es el Trinity Facial Toning Device, de NuFACE, un aparato que, con solo usarlo 5 minutos al día, te dará un rostro superdefinido. Esta herramienta despide bajos niveles de electricidad que estimulan los músculos haciendo que se contraigan y luzcan más definido y tonificados. Además, promueve la producción de colágeno y ayuda a reducir la apariencia de las arrugas. El resultado es una piel más luminosa, tonificada y mucho más juvenil, al igual que pómulos más definidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN regalos, dia de las madres, arrugas, dispositivo Credit: Cortesía El Trinity Facial Toning Device, de NuFACE cuesta $339 y lo puedes obtener en sephora.com Esta revolucionaria herramienta de Laduora está diseñada para ofrecerte una piel impecable. Con terapia de luz, corriente micro, calor terapéutico y masaje facial, esta varita combina tecnologías clínicamente probadas y con las que podrás lograr resultados profesionales desde la comodidad de tu hogar y disfrutar de una piel rejuvenecida y radiante. laduora Credit: Cortesía Velve Pro Skincare Wand with Blue & Red Light Therapy Complete Kit, de Laduora. $119.95. laduora.com

