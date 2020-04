¿Sabes para qué sirve esto? !Las necesitas ya¡ By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En la constante búsqueda de mantener las arrugas bien lejos y tener un rostro radiante, las mujeres estamos dispuestas a usar todas las cremas necesarias, a hacernos los faciales más populares y hasta a inyectarnos uno que otro relleno. Está claro que para mantener un rostro fresco y envidiable debemos tener una rutina de belleza que incluya un suero, un aceite facial y un hidratante preferiblemente con protector solar. Además, no nos podemos olvidar de exfoliarnos y usar una mascarilla, dos o tres veces por semana. Pero si a eso aunamos uno que otro dispositivo que aparte de ayudar a hacer penetrar mejor todos los productos que usamos, también nos ayude a liberar el estrés y producir más colágeno, pues mejor aún. Es por esta y otras razones que las herramientas para masajear el rostro se han vuelto tan populares. Seguramente ya han visto por ahí algunas herramientas, mayormente hechas de cuarzo rosado, y otras que parecen como sacada de una película. Pero no podemos negar que últimamente hemos visto en todas partes unas “bolas” que según muchas son lo máximo para estimular la circulación, aumentar la producción de colágeno y tener un rostro fabuloso. La marca de mascarillas Aceology fue una de las primeras en lanzar esta innovadora herramienta y según la descripción de su página oficial, las Blue Ice Globe Facial Massager ayudan a eliminar las ojeras y las bolsas, al igual que la rojez y la manchas. Además, promete ayudar con la circulación y la oxigenación de la piel, al igual que a reducir la apariencia de los poros. Y como si eso fuera poco, la página asegura que reduce el dolor de sinusitis, los dolores de cabeza y la tensión de los músculos. ¡Wow! Esto es una maravilla. Image zoom Cortesía , Antes de usarlas debes ponerlas en el refrigerador por diez minutos y lo puedes usar después de usar una sheet mask or justo después de aplicarte un suero o un aceite facial. Las Blue Ice Globe Facial Massagers cuestan $54 y las puedes encontrar en Aceology.com. Otras marcas como Sephora también han sacado su versión de este producto, al igual que marcas independientes disponibles en Amazon.com. Así que échales un vistazo aquí. Lo importante es cuidar el rostro y si usar una de estas herramientas nos ayuda, pues vamos a usarlas. ¿Te animas? Advertisement

