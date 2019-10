Henry Muñoz III aparece en el Festival de People en Español con los tenis más cool El filántropo y activista se ha desmarcado del resto con un look mitad deporte, mitad pasarela que no podía venir más al caso en un día como hoy. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El diseñador, activista social, filántropo y reconocido empresario Henry Muñoz III nos ha honrado con su presencia en Festival de People en Español. Muñoz hizo historia al convertirse en el primer hispano en recibir el cargo de director financiero del Comité Nacional Demócrata durante la administración del Presidente Barack Obama. Además, ha sido un gran impulsor de la cultura hispana, sobre todo a través de la organización que fundó, TheDream.US, que ayuda a DREAMers a alcanzar sus sueños y graduarse de la universidad. Pero hoy lo que más nos ha llamado la atención hoy ha sido su original look que, por lo que hemos podido hablar con él, no podía venir a más al caso en un evento como el que celebramos hoy y mañana en la legendaria pista de atletismo The Armory Track, en Nueva York. Image zoom “¡He pensado que era lo propio para un evento en The Armory!. Lo he combinado con una chaqueta de Alessandro Michele para Gucci, unos pantalones de deporte de target y estas zapatillas”, nos ha contado el activista sobre un estilismo al que confiesa que ha dedicado unos 20 minutos a planear y perfeccionar. “Me gusta la combinación high-low y el lado desenfadado del look, creo que funciona”. Además, nos ha contado que se compró estos tenis porque le recordaron al “Moon man”, la estatuilla original de los premios de video musical MTV Awards con un astronauta plateado como protagonista. “Me imagino caminando por el espacio”. Y es que, como demuestra el outfit de Muñoz, las normas en cuanto a tenis se refiere ya no son lo que eran. Image zoom Cortesía de la marca “Ya no existen tantas reglas en la moda y, aunque antiguamente las zapatillas solían usarse exclusivamente para hacer deporte o para ocasiones muy casuales, ahora puedes combinarlas con ropa más elegante y no desentonar en un evento o fiesta”, dice nuestra directora de moda y belleza en Ponte Bella, Úrsula Carranza. “Además esa combinación hace el estilismo más moderno y atrevido, y hace destacar el look”. Las zapatillas blancas cubiertas en una funda plateada en la zona de la suela son el modelo Adidas Originals RS Ozweego Shoes de Raff Simons para Adidas y todavía están disponibles en la tienda online de la marca por $400. adidas.com Advertisement EDIT POST

