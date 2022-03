¡Hija de tigre, pintita! Mira las dos portadas que han protagonizado Heidi Klum y su primogénita La modelo alemana ha compartido orgullosa la portada de su hija Leni en la edición alemana de Harper's Bazaar alabando sus impactantes ojos azules. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Heidi Klum e hija Leni portadas Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Luisaviaroma Hija de tigre, pintita y en el caso de la modelo alemana Heidi Klum y su hija Leni de 17 años, también podría decirse que parecen haber sido separadas al nacer. La veterana maniquí y el fruto de su relación con el empresario Flavio Briatore, protagonizan sendas portadas de la edición alemana de Harper's Bazaar a cada cual más glamorosas e impactante. En el caso de la joven, quien ha seguido los pasos de su madre en la industria de la moda, se trata de un primerísimo primer plano del rostro de la adolescente en el que resaltan sus intensos ojos azules, a juego con la prenda de vestir que se adivina. "Tienes los hermosos ojos de mi madre", comentó Klum al compartir la imagen. Por su parte, la conductora de America's Got Talent y Project Runway engalana su portada del mismo magacín con el cabello húmedo dentro de una piscina y con un maquillaje de ojos ahumado que resalta su mirada color miel. La también empresaria ha reconocido que su hija ha mostrado interés en el modelaje desde que tenía 11 años y ella siempre le ha mostrado su apoyo. Poco a poco, Leni se va labrando una carrera y la pasada primavera protagonizó su primera portada en solitario. Fue en la edición alemana de Glamour, justo 20 años después de que su madre fuera la primera estrella en engalanar dicha revista. Ya en diciembre de 2021, madre e hija posaron juntas en la primera plana de Vogue Alemania. "Le está yendo fantástico", dijo Klum a la revista People hace un año. "Ha querido modelar durante bastante tiempo y finalmente he dicho que sí porque ahora es suficientemente mayor". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para la modelo ha sido increíble ver trabajar a su hija, quien se han criado alrededor de la industria de la moda y el entretenimiento. "No tiene miedo de que la cámara se meta en su cara", compartió la orgullosa mamá. "Cuando hice Alemania Next Top Model hizo muchas de las sesiones de fotos que tenían que hacer las modelos. Muchas veces al final de la grabación decía 'ahora es mi turno'. ¡Le encanta!". Sin duda, con semejante mentora le esperan muchos éxitos en esta carrera. ¡Bravo Leni!

